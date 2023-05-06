Аферисты начали представляться обманутыми клиентами банков, чтобы провести незаконные переводы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На что только не идут мошенники, чтобы выманить деньги у доверчивых клиентов. Схем «развода» сейчас очень много, и практически все они направлены на раскрытие данных карты, личного кабинета и так далее. Но недавно жулики пошли дальше и начали давить на жалость, шантажируя банки, чтоб были разблокированы мошеннические операции.

Чтобы вы не попались на удочку злоумышленников, рассказываем детали схемы. Потенциальные жертвы изучали сайты ложных инвестплатформ, на которых людям предлагали выгодные инструменты для инвестиций с высокой доходностью. Эти веб-страницы не вызвали подозрений, так как они зачастую выглядят как копии интернет-порталов реальных брокеров и бирж. Основной посыл – сбережения уже через месяц-два можно увеличить на 50, а то и на 100%. А дальше следовала так называемая «покупка» акций или криптовалюты. На деле же это был обычный перевод в адрес физлица – мошенника. В подобную ловушку весной попали клиенты банка Тинькофф.

Система фрод-мониторинга банка фиксировала такие транзакции и признавала их подозрительными. Счета блокировались, пока шла проверка. И тут в игру вступали аферисты. Мошенники начали публиковать фейковые отзывы на сайтах VC.ru и Banki.ru. Под видом разъяренных клиентов они писали, что якобы переводили деньги на операцию сестре, которая болеет онкологией или же что спасают от голода свою бабушку с маленькой пенсией. Суммы, кстати, были немаленькие – 100, 150, 200 тысяч рублей. Конечно, такие посты с обвинениями о блокировке операций в адрес банка создали большую волну информационного шума. Подключился Центр экосистемной безопасности банка. Сотрудники отметили, что одного лишь отзыва недостаточно, чтобы разблокировать перевод. Нужно было авторизовать клиента и подтвердить его личность. После проверки выяснилось, что большинство пользователей карт банка не оставляли такие комментарии. Но некоторые жалобы от них все же были, они написаны под давлением тех же мошенников. Оставляя негативные жалобы, разгневанные клиенты думали, что кредитная организация лишает их выгоды, блокируя переводы.

В итоге отмена подозрительных операций помогла спасти больше 3 миллионов рублей. Банкиры обнаружили около 15-ти отзывов, которые написали как сами злоумышленники, так и обманутые ими люди.

Чтобы не стать жертвами аферистов, придерживайтесь четырех простых правил:

1. Обычно именно мошенники обещают быструю выгоду, «миллионы» за несколько месяцев, вклады с повышенной доходностью – больше 10-15%. Пытаясь заработать, можно наоборот потерять все сбережения.

2. По данным банка РНКБ, аферисты нередко звонят в мессенджер. Они могут представляться сотрудниками банка, представителями службы безопасности или работниками правоохранительных органов. Они пытаются получить доступ к аккаунту жертвы всеми возможными способами, могут убеждать, что нужно подключить программу удаленного доступа или сообщить код. Получив доступ к мессенджеру «жертвы», злоумышленники звонят другим клиентам банка, чтобы украсть у них деньги. Таким образом, обманутые люди потом будут думать, что их ограбил тот самый человек, который потерял доступ к аккаунту.

Если вы получили такой звонок, нужно сразу же сбросить и перезвонить в техподдержку мессенджера.

3. Запомните – сотрудники банка не будут в телефонном разговоре запрашивать коды из смс, номер карты, трехзначный cvv-код с обратной стороны карты и так далее. Лучшая стратегия – прервать разговор.

4. Не совершайте онлайн-покупки на подозрительных сайтах. Когда вы вводите данные карты, чтобы расплатиться, они могут быть перехвачены злоумышленниками.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА

Некоторые мошенники маскируются под портал «Госуслуг». Они присылают на электронную почту письма, в котором указана сумма пени или штрафа за якобы не оплаченный налог. В самом конце письма есть ссылка, по которой предлагается оплатить задолженность. Перейдя по ссылке, жертва вводит все нужные реквизиты карты, чтобы «погасить задолженность». На деле же эти данные попадают ь не в те руки, и в итоге мошенники спишут деньги, получив доступ к реквизитам и cvv-коду. Чтобы не попасть в эту ловушку, проверяйте письма, которые приходят от имени портала «Госуслуг». Адрес отправителя должен оканчиваться на «@gosuslugi.ru». А если мошенники все же получили доступ к карте, ее можно оперативно заблокировать в банковском приложении или же по звонку на горячий номер банка.

Распространена еще одна схема. Жулики нередко используют название банка РНКБ, чтоб похитить деньги. Они копируют дизайн интернет-банка и обещают зачислить бонус на карту жертвы. Но чтобы получить деньги, нужно перейти по ссылке, ввести логин и пароль от личного кабинета. Так мошенники получат доступ к настоящему интернет-банку жертвы и смогут списать деньги с карты. Помните о том, что настоящий адрес интернет-банка РНКБ выглядит так: online.rncb.ru. А если вы хотите уточнить информацию об акциях, спросите напрямую у сотрудников банка через горячую линию по номеру телефона: 8 800 234-27-27.

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