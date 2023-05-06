У берегов Севастополя резвится целое стадо дельфинов

Лучше всего любоваться дельфинами в открытом море. Фото: Наталья Макеева

У берегов Крымского полуострова засняли на видео больше десятка дельфинов, которые ловят рыбу, играют и просто плавают, наслаждаясь жизнью. В Центре «Безмятежное Море» рассказали, что заметили большое стадо китообразных в Балаклаве Севастополя.

- Застать афалин в таком количестве на одном месте удается не так уж часто — обычно они встречаются небольшими меняющимися группами, - отметили исследователи.

Дельфины, как и положено им, уходили под воду на три-четыре минуты, чтобы поймать на глубине кефаль, ставридку или какую-то другую морскую рыбу, а потом выныривали на поверхность, вдыхая необходимую для жизни порцию воздуха. Самое интересное, что все эти действия происходили настолько синхронно, что афалинам могут позавидовать чемпионы в этом виде спорта.

Причем новорожденные и детеныши, которые пока не способны на такие погружения, держались на поверхности, ожидая своих родительниц.

- Самое любопытное, что, несмотря на разных матерей и разный возраст, во время ожидания они собирались вместе. По истечении трех минут стадо показывалось на поверхности, шумно вентилируя легкие, и тогда дельфинята возвращались к самкам, - рассказали в Центре.

Крымские зоозащитники посетовали, что не все люди, которым посчастливилось встретить диких дельфинов, ведут себя адекватно:

- К стаду периодически приближались катера, иногда - по нескольку одновременно, при этом многие на скорости въезжали в скопление дельфинов.

Такое навязчивое поведение людей, управляющих мощной техникой, может навредить млекопитающим. Катера и яхты особенно опасны для новорожденных, которые еще толком не умеют ни нырять, ни плавать.

Да и взрослые особи испытывают неприятные чувства, если их начинают преследовать в родной для них стихии.

- Для наблюдения, которое не доставляет дельфинам дискомфорта, достаточно медленно следовать параллельно их движению на удалении, не подрезая его и не врываясь. При желании они самостоятельно подходят к лодкам и плывут на носовой волне, - посоветовали в Центре «Безмятежное Море».

Исследователи, которые не оставляют надежды найти афалин, выброшенных в Черное море из дельфинария Севастополя, наблюдая за этой стаей, сделали свыше 4000 снимков, чтобы можно было их по плавникам индивидуально идентифицировать, то есть опознать.

К сожалению, в этом году на Крымское побережье выбросилось уже 77 дельфинов, из них - 36 афалины.

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