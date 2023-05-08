В Севастополе водитель BMW насмерть сбил пешехода

Пешеход скончался на месте до приезда «скорой». Фото: пресс-служба полиции Севастополя

В Севастополе вечером 7 мая насмерть сбили пешехода. Как сообщили в пресс-службе полиции города-героя, все произошло в 21:29 на улице Глазкова.

- 30-летний водитель, управляя автомобилем BMW, в районе дома 8 совершил наезд на 29-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Пострадавший скончался на месте еще до приезда медиков. Как выяснилось, водитель иномарки был трезв. По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на прошлой неделе страшное ДТП произошло в Крыму. 4 мая на Южнобережном шоссе в районе Краснокаменки в аварии с автобусом, перевозившим детей, пострадали восемь человек. Шестеро из них - несовершеннолетние.

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