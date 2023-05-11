Потребовал денег и изнасиловал: севастопольца, ворвавшегося в чужую квартиру, посадили на 15 лет

Мужчина не нашел в квартире никаких ценностей и сбежал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 40-летнего жителя Гагаринского района признали виновным в разбойном нападении и изнасиловании девушки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Поздним вечером 7 июня 2022 года севастополец с ножом проник в квартиру на улице Военных строителей. В это время там была хозяйка. Горожанин приставил к ее горлу нож и, угрожая убийством, связал. В прокуратуре сообщили, что осужденный завязал девушке глаза полотенцем и потребовал отдать имеющиеся деньги.

– Затем мужчина совершил изнасилование девушки, обыскал квартиру и предметы мебели в поисках финансов. Не обнаружив ценностей, он скрылся с места преступления, – сообщили в СК.

Пострадавшая обратилась в полицию. Севастопольца задержали и заключили под стражу. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

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