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Общество10 мая 2023 11:30

Семья 102-летнего ветерана из Керчи продает квартиру, чтобы похоронить бабушку на родине

Нина Петровна добивалась получения жилья с 2015 года, когда узнала о такой возможности
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Сейчас Нине Петровне Ковалевой 102 года.

Сейчас Нине Петровне Ковалевой 102 года.

Фото: Юлия МАРКИНА

Семья 102-летнего ветерана Нины Ковалевой из Керчи продает квартиру, выданную после вмешательства прокуратуры, чтобы похоронить долгожительницу на родине в Белоруссии. Как рассказала КП-Крым дочь пенсионерки Нина Сергеевна, других финансовых возможностей для этого у нее нет.

Напомним, добиться от чиновников выделения муниципального жилья для столетнего ветерана, которая всю жизнь ютится в ветхом домике без воды и канализации на окраине Аджимушкая, ее семья пыталась с 2015 года, когда узнала о такой возможности. В одном из решений суд частично удовлетворил иск Нины Петровны, обязав администрацию Керчи включить ветерана в список на получение жилья.

Однако местные власти сначала уверяли, что по закону квартира Нине Петровне не положена (хотя долгожительница имеет статус ветерана-участника Великой Отечественной Войны по статье 17 закона РФ «О ветеранах»), а затем предложили переехать в жилье из маневренного фонда (для временного проживания на праве пользования). Но окончательно дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как о начале проверки заявили прокуратура и следственный комитет.

Всю жизнь ветеран прожила в этом ветхом доме на окраине поселка Аджимушкай под Керчью

Всю жизнь ветеран прожила в этом ветхом доме на окраине поселка Аджимушкай под Керчью

Фото: Юлия МАРКИНА

КВАРТИРА ДЛЯ ВЕТЕРАНА

В конце января 2022 года Нине Петровне выдали ключи от квартиры в новом жилом комплексе в Керчи. Но переезжать туда долгожительница отказалась. В небольшой квартирке-студии свободной планировки не оказалось коридора, балкона и кухни, рассказала дочь ветерана. На перепланировку денег не было, и Нина Петровна вернулась в трещавщий по швам дом в Аджимушкае с давно развалившимся деревянным туалетом во дворе.

- Они дали ей квартиру не как ветерану - участнику войны, которому больше ста лет, а как человеку, который проживает в антисанитарии и нуждается в улучшении жилищных условий. У нее балкона нет, негде ни простынь вывесить, ни полотенце. Это барак улучшенной планировки, есть только туалет и ванная. Открываешь дверь – перед тобой сразу окно, - рассказывает дочь ветерана.

В то же время, как пояснили КП-Крым в администрации Керчи, Нина Петровна сама дала согласие на получение этого жилья, в котором имеются все необходимые условия, в том числе и газовая колонка. Претензии семьи ветерана чиновникам не совсем понятны.

Во время войны Нина Петровна работала на пароходе, который развозил раненых по госпиталям

Во время войны Нина Петровна работала на пароходе, который развозил раненых по госпиталям

Фото: Юлия МАРКИНА

ПРОДАТЬ КВАРТИРУ, ЧТОБЫ ОПЛАТИТЬ ПЕРЕВОЗКУ

В 1943 году тогда еще молодая девушка Нина Ковалева, выучившись на кочегара, на пароходе им. Свердлова помогала таскать и развозить тяжело раненых в госпитали. Работала за черпак манки и ложку масла.

В Керчь уроженка Белоруссии приехала в 60-тых, после конфликта с председателем колхоза, который отказался выдать ей соломы, чтобы покрыть сарай. Нина Петровна продала корову и кур, заняла денег и уехала в Крым. Председатель колхоза, кстати, за отказ в помощи был осужден на пять лет.

Сейчас долгожительница уже очень слаба. Ее дочь планирует похоронить мать на родине в Белоруссии. А чтобы оплатить перевозку, выставила полученную в Керчи квартиру на продажу. Все равно ведь она пустует.

- Когда ее не станет, я хочу перевезти ее на родину, туда, где все наши. Здесь нам даже некому будет цветочек принести. Я уже узнавала, за перевозку надо отдать около 150 тысяч. Таких денег у меня нет, - рассказала дочь ветерана Нина Сергеевна.

В министерстве труда и социальной защиты Крыма «Комсомолке» пояснили, что льготы на перезахоронение и перевозку ветеранов Великой Отечественной на родину в российском законодательстве не предусмотрены. В то же время родственники получат положенные им «похоронные». Тем временем за помощью семья ветерана планирует обратиться в Белорусскую общину Крыма.

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Добиться от чиновников выделения муниципального жилья семья долгожительницы пытается с 2015 года (подробнее)

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