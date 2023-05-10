Семья 102-летнего ветерана из Керчи продает квартиру, чтобы похоронить бабушку на родине

Сейчас Нине Петровне Ковалевой 102 года. Фото: Юлия МАРКИНА

Семья 102-летнего ветерана Нины Ковалевой из Керчи продает квартиру, выданную после вмешательства прокуратуры, чтобы похоронить долгожительницу на родине в Белоруссии. Как рассказала КП-Крым дочь пенсионерки Нина Сергеевна, других финансовых возможностей для этого у нее нет.

Напомним, добиться от чиновников выделения муниципального жилья для столетнего ветерана, которая всю жизнь ютится в ветхом домике без воды и канализации на окраине Аджимушкая, ее семья пыталась с 2015 года, когда узнала о такой возможности. В одном из решений суд частично удовлетворил иск Нины Петровны, обязав администрацию Керчи включить ветерана в список на получение жилья.

Однако местные власти сначала уверяли, что по закону квартира Нине Петровне не положена (хотя долгожительница имеет статус ветерана-участника Великой Отечественной Войны по статье 17 закона РФ «О ветеранах»), а затем предложили переехать в жилье из маневренного фонда (для временного проживания на праве пользования). Но окончательно дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как о начале проверки заявили прокуратура и следственный комитет.

Всю жизнь ветеран прожила в этом ветхом доме на окраине поселка Аджимушкай под Керчью Фото: Юлия МАРКИНА

КВАРТИРА ДЛЯ ВЕТЕРАНА

В конце января 2022 года Нине Петровне выдали ключи от квартиры в новом жилом комплексе в Керчи. Но переезжать туда долгожительница отказалась. В небольшой квартирке-студии свободной планировки не оказалось коридора, балкона и кухни, рассказала дочь ветерана. На перепланировку денег не было, и Нина Петровна вернулась в трещавщий по швам дом в Аджимушкае с давно развалившимся деревянным туалетом во дворе.

- Они дали ей квартиру не как ветерану - участнику войны, которому больше ста лет, а как человеку, который проживает в антисанитарии и нуждается в улучшении жилищных условий. У нее балкона нет, негде ни простынь вывесить, ни полотенце. Это барак улучшенной планировки, есть только туалет и ванная. Открываешь дверь – перед тобой сразу окно, - рассказывает дочь ветерана.

В то же время, как пояснили КП-Крым в администрации Керчи, Нина Петровна сама дала согласие на получение этого жилья, в котором имеются все необходимые условия, в том числе и газовая колонка. Претензии семьи ветерана чиновникам не совсем понятны.

Во время войны Нина Петровна работала на пароходе, который развозил раненых по госпиталям Фото: Юлия МАРКИНА

ПРОДАТЬ КВАРТИРУ, ЧТОБЫ ОПЛАТИТЬ ПЕРЕВОЗКУ

В 1943 году тогда еще молодая девушка Нина Ковалева, выучившись на кочегара, на пароходе им. Свердлова помогала таскать и развозить тяжело раненых в госпитали. Работала за черпак манки и ложку масла.

В Керчь уроженка Белоруссии приехала в 60-тых, после конфликта с председателем колхоза, который отказался выдать ей соломы, чтобы покрыть сарай. Нина Петровна продала корову и кур, заняла денег и уехала в Крым. Председатель колхоза, кстати, за отказ в помощи был осужден на пять лет.

Сейчас долгожительница уже очень слаба. Ее дочь планирует похоронить мать на родине в Белоруссии. А чтобы оплатить перевозку, выставила полученную в Керчи квартиру на продажу. Все равно ведь она пустует.

- Когда ее не станет, я хочу перевезти ее на родину, туда, где все наши. Здесь нам даже некому будет цветочек принести. Я уже узнавала, за перевозку надо отдать около 150 тысяч. Таких денег у меня нет, - рассказала дочь ветерана Нина Сергеевна.

В министерстве труда и социальной защиты Крыма «Комсомолке» пояснили, что льготы на перезахоронение и перевозку ветеранов Великой Отечественной на родину в российском законодательстве не предусмотрены. В то же время родственники получат положенные им «похоронные». Тем временем за помощью семья ветерана планирует обратиться в Белорусскую общину Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Как собака в будке»: столетний ветеран из Керчи ютится в ветхом доме без водопровода и туалета

Добиться от чиновников выделения муниципального жилья семья долгожительницы пытается с 2015 года (подробнее)