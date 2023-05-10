В честь Дня Победы сотрудники РНКБ провели эколого-патриотическую акцию

Фото: rncb.ru

В преддверии Дня Победы крупнейший крымский банк РНКБ провел эколого-патриотическую акцию «Гордимся прошлым - ответственны за будущее». Больше 200 сотрудников банка в Крыму, Севастополе и Краснодаре убирали и благоустраивали территорию парков и памятников Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.

Фото: rncb.ru

Как отметили в пресс-службе РНКБ, основные работы проводились около памятного знака на месте базирования и боев Бахчисарайского партизанского отряда 1943-44 гг. в пгт.Научный (Бахчисарайский район), у памятного знака в честь воинов-односельчан селе Виноградово (Сакский район), около памятника расстрелянным жителям Ялты в пгт.Никита, у мемориала на братской могиле советских воинов в Феодосии на горе Митридат. Кроме того, работа кипела у мемориала на братской могиле советских воинов в селе Опасное под Керчью, у памятного знака на месте гибели советских граждан - жертв фашистского террора на улице Октябрьская в городе Джанкой, у памятника на месте расположения командного пункта на улице Меньшикова в Севастополе, а также в Парке 30-летия Победы в городе Краснодар.

Фото: rncb.ru

В РНКБ также уточнили, что участие сотрудников банка в подобных мероприятиях направлено на формирование патриотического и бережного отношения к исторической памяти. Помимо уборки, банкиры еще занимались озеленением территорий. Так, волонтеры высадили около 100 многолетних растений и хвойных деревьев.

Кроме того, перед Днем Победы в центре Симферополя, у офиса РНКБ (ул. Героев Аджимушкая, 1А), был установлен арт-объект «Звезда памяти». Каждый желающий мог написать на пластиковой звездочке имена своих родных, погибших во время Великой Отечественной Войны. В акции поучаствовали больше 600 человек. Во время общероссийской акции «Минута молчания» была зажжена «Звезда памяти», и присутствующие почтили память павших героев.

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