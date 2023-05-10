Первые банкоматы банка появились в январе 2023 года. Фото: Пресс-служба Сбербанка

В начале этого года в Крым и Севастополь официально «зашел» один из крупнейших российских банков. Первые мобильные офисы и банкоматы Сбербанка появились уже в конце января по всему полуострову, а в мае открылся первый филиал.

Рассказываем, где находятся филиалы Сбербанка в Крыму и Севастополе в мае 2023 года.

Отметим, что отделения Сбербанка в Симферополе еще не открыты. Нет полноценного филиала Сбера и в Севастополе.

ГДЕ ОТКРЫЛИСЬ ФИЛИАЛЫ СБЕРБАНКА В ЯЛТЕ

В начале месяца - 6 мая - в Ялте на площади Советской открылся двухэтажный офис Сбера. Он расположился рядом со зданием городского совета и администрации. Как отметил глава Крыма на церемонии открытия филиала в курортном городе, появление Сбербанка на полуострове – это новые возможности для физических и юридических лиц.

- Для граждан России, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи, - отметил он.

К тому же, новый офис был спроектирован в Омске. Чтобы установить здание в Ялте, на нескольких грузовых машинах его везли в Крым, а затем собирали по частям.

АДРЕС ФИЛИАЛА СБЕРБАНКА В ЯЛТЕ

Новый модульный офис можно найти в Ялте по адресу площадь Советская/улица Киевская, 4.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОФИСА СБЕРБАНКА В ЯЛТЕ

Сотрудники банка могут обслужить клиентов с понедельника по воскресенье без выходных. Однако стоит учитывать график, по которому работает филиал:

Понедельник - 9:00–16:00

Среда - четверг 9:00–20:00

Суббота - 13:00–18:00

Воскресенье - 10:00–17:00

Напомним, Сбербанк объявил о своей работе на полуострове еще в январе. Тогда же в Крыму и появились первые банкоматы. Их насчитывали около 30. К началу туристического сезона их количество будет только расти, чтобы отдыхающие не испытывали дискомфорта. Как сообщил Аксенов, стационарные отделения Сбербанка в скором времени появятся в Симферополе, Керчи, Евпатории и Севастополе.

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