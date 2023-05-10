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Общество10 мая 2023 15:05

В парке Гагарина в Симферополе пара лебедей стала родителями семи малышей

Лебедята уже завоевали популярность среди местных жителей
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Родители пернатых целыми днями сидят около своих детенышей

Родители пернатых целыми днями сидят около своих детенышей

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

С приходом весны в Гагаринском парке Симферополя случился настоящий бэби-бум. Там на днях пара лебедей стала родителями сразу семи малышей. О таком сюрпризе сразу же рассказали жители крымской столицы в соцсетях.

Ровно год назад у белоснежных птиц в парке тоже были попытки обзавестись потомством. Большое лебединое яйцо сотрудники сквера нашли прямо у озера и оградили сеткой. Самка несколько дней высиживала его, но потом оно пропало. Жители Симферополя предполагали, что его могли утащить посетители, а гнездо – разорить бездомные собаки.

В этом году местные пернатые решили перестраховаться, поэтому выбрали более безопасное место. Маленьких сереньких птенцов они выходили на островке посреди озера, куда не сможет попасть ни один прохожий. К тому же, заботливые родители не сводят глаз со своих детей и постоянно находятся рядом с ними.

В комментариях под милым видео с птенцами крымчане переживают за лебедят и призывают не беспокоить птиц.

- Думайте головой заранее и не трогайте бедных птичек! – пишут одни.

- Вместо того, чтобы доставать лебедей и мешать им спокойно жить, лучше передайте еду в парк для животных. Полезнее будет, - подхватывают другие.

По словам крымского эколога Сергея Иванова, чтобы не навредить пернатым, лучше наблюдать за ними издалека и не пытаться нарушить их покой.

- Лучше вообще не контактировать с ними, обходить стороной и умиляться издалека. Лебеди, которые только-только стали родителями, могут быть опасными для человека, если тот попытается тронуть его ребенка, - говорит КП-Крым эксперт.

Напомним, в середине весны в крымском сафари-парке «Тайган» также появилось много малышей. Там родились еноты, лисята, белые львы, медведи и носухи. По словам владельца зоопарка Олега Зубкова, это далеко не предел, в скором времени у них родятся еще тигрята и ламы.

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