В парке Гагарина в Симферополе пара лебедей стала родителями семи малышей

Родители пернатых целыми днями сидят около своих детенышей Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

С приходом весны в Гагаринском парке Симферополя случился настоящий бэби-бум. Там на днях пара лебедей стала родителями сразу семи малышей. О таком сюрпризе сразу же рассказали жители крымской столицы в соцсетях.

Ровно год назад у белоснежных птиц в парке тоже были попытки обзавестись потомством. Большое лебединое яйцо сотрудники сквера нашли прямо у озера и оградили сеткой. Самка несколько дней высиживала его, но потом оно пропало. Жители Симферополя предполагали, что его могли утащить посетители, а гнездо – разорить бездомные собаки.

В этом году местные пернатые решили перестраховаться, поэтому выбрали более безопасное место. Маленьких сереньких птенцов они выходили на островке посреди озера, куда не сможет попасть ни один прохожий. К тому же, заботливые родители не сводят глаз со своих детей и постоянно находятся рядом с ними.

В комментариях под милым видео с птенцами крымчане переживают за лебедят и призывают не беспокоить птиц.

- Думайте головой заранее и не трогайте бедных птичек! – пишут одни.

- Вместо того, чтобы доставать лебедей и мешать им спокойно жить, лучше передайте еду в парк для животных. Полезнее будет, - подхватывают другие.

По словам крымского эколога Сергея Иванова, чтобы не навредить пернатым, лучше наблюдать за ними издалека и не пытаться нарушить их покой.

- Лучше вообще не контактировать с ними, обходить стороной и умиляться издалека. Лебеди, которые только-только стали родителями, могут быть опасными для человека, если тот попытается тронуть его ребенка, - говорит КП-Крым эксперт.

Напомним, в середине весны в крымском сафари-парке «Тайган» также появилось много малышей. Там родились еноты, лисята, белые львы, медведи и носухи. По словам владельца зоопарка Олега Зубкова, это далеко не предел, в скором времени у них родятся еще тигрята и ламы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лисята-отказники, знаменитый енот из Херсона и лама Роман: в «Тайгане» произошел бэби-бум

Сотрудники крымского парка «Тайган» выкармливают лисят, которых бросила мама (подробнее)

Знаменитый херсонский енот, герой интернет-мемов, впервые стал отцом тройни в Крыму

Рассказываем, как живут питомцы, вывезенные с линии фронта (подробнее)