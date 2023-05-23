В Крыму чиновников осудят за мошенничество с землей на 63 млн рублей

В 2016-2018 годах фигуранты завладели 83 участками общей стоимостью более 63 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму группа из семи бывших работников администрации Бахчисарая и территориального отдела Госкомрегистра предстанет перед судом за мошенничество с земельными участками на сумму 63 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

– Установлено, что в 2015 году заведующий Бахчисарайским районным отделом Госкомрегистра и начальник архивного отдела администрации Бахчисарайского района вступили в преступный сговор с целью совершения хищения земельных участков путем незаконного оформления права собственности на подставных лиц, – говорится в сообщении.

Фигуранты сколотили устойчивую преступную группу из числа своих бывших подчиненных и действующих специалистов в области землеустройства, располагавших сведениями о наличии на территории Бахчисарая и Бахчисарайского района земельных участков, право собственности на которые органами местного самоуправления никому не передавалось. С помощью поддельных решений органов местного самоуправления они перерегистрировали права собственности на эти участки. Таким образом в 2016-2018 годах они завладели 83 участками общей стоимостью более 63 млн рублей.

– Еще на один участок злоумышленники покушались, однако их преступная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК МВД России по Республике Крым, – добавили в Следкоме.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество» и части 3 статьи 30 - части 4 статьи 159 УК РФ – «Покушение на мошенничество». Расследование завершено, дело направлено в Бахчисарайский районный суд.

Ранее в прокуратуре Республики Крым сообщили, что бывший начальник отдела Севастопольского реестра получил условный срок за внесение недостоверных сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

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