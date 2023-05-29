Аксенов: меры безопасности в Крыму позволят снизить риск диверсий

Аксенов назвал меры безопасности более чем достаточными. Фото: пресс-служба главы Крыма

Меры безопасности, которые были приняты в Крыму, позволят снизить риск совершения диверсионных актов на объектах инфраструктуры. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, меры безопасности, принятые в Крыму, более чем достаточные. Аксенов отметил, что правоохранители работают слаженно, и все структуры очень быстро взаимодействуют между собой. Кроме того, много технических средств работают над выявлением диверсионно-разведывательных групп.

– Стопроцентных гарантий дать, наверное, никто не может, это не в человеческих силах. Но то, что делается все максимально возможное, это 100%, – сказал глава республики в интервью телеканалу «Россия 24».

Аксенов отметил, что «определенные технические моменты реализуются прямо сейчас». Все это позволит снизить риск совершения диверсий на транспортных путях и на объектах инфраструктуры в целом.

– Я уверен, что количество ЧП при участии диверсантов будет стремительно уменьшаться, – подчеркнул Аксенов.

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