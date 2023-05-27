Троллейбус сгорел дотла на остановке в Ялте

От транспортного средства практически ничего не осталось. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
Вечером 26 мая на остановке общественного транспорта на улице Московской в Ялте загорелся троллейбус. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.
Сообщение о пожаре поступило в 21:17.
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
– По прибытии на место было установлено, что горит троллейбус на площади 25 квадратных метров, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.
В 21:33 возгорание полностью потушили. По информации МЧС, обошлось без пострадавших. От троллейбуса практически ничего не осталось.
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
По факту случившегося проводит проверку республиканская прокуратура. В рамках проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, а также действиям органов контроля по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения, соблюдению требований безопасности при организации перевозок пассажиров, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, днем 26 мая в Ялте произошло серьезное ДТП - грузовик съехал с дороги и опрокинулся на административное здание. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе подросток 2008 года рождения. Несовершеннолетний был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии.
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