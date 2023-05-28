В штатном режиме: в Минтрансе РФ рассказали, как работает Керченская паромная переправа 28 мая

8 октября, на Крымском мосту подорвался грузовик. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Керченская паромная переправа продолжает работу в штатном режиме. По информации пресс-службы Минтранса РФ, никаких действующих штормовых предупреждений на сегодняшний день объявлено не было.

- Согласно прогнозу Росгидромета, 28 мая ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +23...+25 градусов, температура воды в море +17...+20, - отметили в ведомстве.

Заметим, за время возобновленной работы переправы через пролив проехало 158 397 пассажиров, 127 609 автомобилей и 16 064 железнодорожных вагона. С октября прошлого года паромы совокупно выполнили 3 915 рейсов.

Напомним, 8 октября, на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Владимир Путин назвал ЧП терактом.

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