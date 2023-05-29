«Молю о помощи»: мама 14-летнего школьника, которого сбил грузовик в Ялте, рассказала о состоянии сына

Двигаясь по улице Блюхера, грузовик выскочил на тротуар и сбил четырех человек, один из них - 14-летний подросток в тяжелом состоянии. Фото: скриншот из видео МВД по РК

Четвертый день ялтинские медики борются за жизнь 14-летнего подростка, которого в пятницу, 26 мая, сбил съехавший с дороги грузовик. Автомобиль Shacman, двигаясь по улице Блюхера, вылетел на тротуар и перевернулся, сбив при этом четырех человек, в том числе и подростка.

14-летний ученик школы №2 Даниил Стрелецкис с многочисленными травмами находится в больнице. О его состоянии сообщила мама, слова которой передает волонтерская организация «Добро Мира – Волонтеры Крыма».

- Даниил получил множественные переломы, разрывы и травмы внутренних органов, тяжелейшую травму головы. Сейчас он находится в медикаментозном сне в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи делают все возможное, - цитируют волонтеры маму подростка.

В результате ДТП у подростка многочисленные травмы, медики ввели его в медикаментозную кому. Фото: Янина Павленко/Telegram

Ольга Стрелецкис обратилась за помощью ко всем неравнодушным. Она просит молиться о ее сыне и заказать в храмах службы о его здравии.

- Монастыри, святые места, любые религии, в любой точке мира! Молю Вас, направьте свои мысли на исцеление и помогите вернуться к жизни моему сыночку! – написала женщина.

Попросила поддержки и молитв о здоровье Даниила и мэр Ялты Янина Павленко. Градоначальница отметила у себя в Telegram о готовности оказать любую помощь семье пострадавшего мальчика.

- Сил и терпения маме Ольге, родным и близким парня. Держу с ними связь, готовы оказать любую поддержку! Господи, дай сил молодому организму. Даня, держись. Верим,- написала Павленко.

Проверку обстоятельств ДТП, напомним, взяла на контроль прокуратура Крыма.

Ранее конце января в Керчи пьяный лихач за рулем BMW 740 сбил двух мальчиков у входа в сквер. Один из них, 8-летний Даниил спустя неделю скончался в больнице. Почти неделю он находился в коме и умер, не приходя в сознание. Против водителя завели уголовное дело.

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