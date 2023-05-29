«Отек мозга и разрывы внутренних органов»: состояние 14-летнего Даниила, которого сбил грузовик в Ялте, остается тяжелым

Жуткое ДТП произошло по улице Блюхера. Фото: Ольга Стрелецких/Вконтакте

Медики пытаются стабилизировать состояние 14-летнего Даниила, которого недалеко от собственного дома сбил грузовой автомобиль «Shacman». Однако пока не дают никаких прогнозов. Об этом КП-Крым сообщила мама мальчика Ольга Стрелецкис.

ДТП, напомним, произошло в Ялте по улице Блюхера днем 26 мая. По данным правоохранителей, водитель грузовика не учел скоростной режим, дорожные условия и вылетел на тротуар. Машина опрокинулась на административное здание компании по вывозу мусора (абонентский отдел разрушен и подлежит сносу) и подмяла под себя четверых человек. В больницу были доставлены трое сотрудников компании, которые находились на рабочих местах, и 14-летний подросток, который в тот момент шел по тротуару в направлении от дома.

На сегодняшний день состояние Даниила остается крайне тяжелым. У него отек мозга, множественные травмы, переломы и разрывы внутренних органов.

- Врачи не дают никаких прогнозов и борются за его жизнь…Главное, чтобы спал отек мозга, мы молимся и ждем этого. Ждем, когда он придет в себя. У него будет очень долгая реабилитация, пластическая операция. Но это неважно, главное, чтобы он выжил, - рассказала КП-Крым мама мальчика Ольга Стретецкис.

Самосвал сбил 14-летнего подростка и опрокинулся на административное здание. Фото: Янина Павленко/Telegram

Женщина опубликовала на своей страничке в социальной сети пост с призывом молиться о ее сыне. Репост этой записи сделали много соцсети и телеграм-каналы.

- На сегодняшний день никаких средств не нужно. Единственное, о чем я прошу неравнодушных людей – присоединиться к моим молитвам и попросить у Бога за мальчика моего, дать ему сил, заказывать службы. Потому что сейчас все только в его руках, - отметила Ольга в разговоре с КП-Крым.

В настоящее время Даниил остается в реанимации Ливадийской больницы. Как сообщает филиал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму, «пациенту были выполнены все необходимые оперативные вмешательства, сейчас он находится в медикаментозном сне».

- Медики филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму делают все возможное, чтобы спасти мальчика. Пациент обеспечен всеми необходимыми медикаментами, консилиум врачей постоянно контролирует состояние ребенка, - отметили в лечебном учреждении.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о готовности оказать любую помощь семье пострадавшего в ДТП мальчика.

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