Аренда или ипотека: рассматриваем выгодные варианты решения квартирного вопроса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как только становится вопрос о том, что хотелось бы жить на отдельной территории, сразу же возникает и второй: купить квартиру в ипотеку или арендовать жилье? Часто семьи и молодые люди выбирают аренду, потому что считают, что это проще, выгоднее и безопаснее. Так ли это? Рассмотрим на конкретных примерах и посчитаем, во что лучше вкладываться.

ВАРИАНТ 1. ПОКУПАЕМ ЖИЛЬЕ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ

Возьмем среднестатистическую семью, которая может выделить на жилье максимум 30 тысяч рублей ежемесячно. У Ольги и Олега двое детей, и в течение двух лет они снимают за эти деньги двухкомнатную квартиру в Симферополе. Они накопили 950 тысяч рублей и думают, стоит ли сейчас вложить эти деньги в первоначальный взнос по ипотеке, или же продолжать копить дальше и платить за аренду жилья? Давайте посчитаем: если Олег и Ольга будут в течение двадцати лет платить по 30 тысяч рублей за съемную квартиру, то они потратят 7,2 миллиона рублей. И это при условии, что хозяин жилья не поднимет стоимость. На практике это невозможно, потому итоговая сумма выплат будет больше. И спустя двадцать лет пара останется без своего жилья и будет вынуждена и дальше арендовать его.

Второй вариант развития событий: пара может взять ипотеку. А поскольку супруги попадают под условия «Семейной ипотеки», они могут рассчитывать на льготную ставку – 6%. Чтобы снизить ее еще больше, можно присмотреться к дополнительным скидкам от кредитных учреждений. Например, клиенты РНКБ, которые покупают жилье в объектах, построенных с проектным финансированием банка, получают дополнительный дисконт в размере 1% даже к льготной ставке. Средняя цена двухкомнатной квартиры в новостройке – 6,5 миллиона рублей. Итак, супруги вносят 975 тысяч рублей в качестве первоначального взноса (15% от стоимости жилья). Ежемесячно они будут платить по 32299 тысяч рублей. Конечно, первый год-два еще придется потратиться и на аренду, пока дом не будет сдан. После еще вложиться в ремонт и покупку мебели. Но после того, как долг будет полностью погашен, Олегу и Ольге не нужно будет думать об аренде жилья, ведь спустя двадцать лет из обязательных платежей останутся только коммунальные. И чем больше семья откладывала бы покупку квартиры, тем больше росла бы стоимость квадратного метра.

ВАРИАНТ 2. ПОКУПАЕМ КВАРТИРУ ВО ВТОРИЧКЕ

Представим себе мужчину среднего возраста со стабильным ежемесячным доходом в 70 тысяч рублей. Сейчас Виталий снимает однокомнатную квартиру за 25 тысяч рублей в месяц, и у него открыт депозит в банке на 2 миллиона рублей. Если он решится на покупку квартиры сейчас, то будет платить уже за свое жилье. Это выгоднее, чем копить на недвижимость. К примеру, в 2023 году однокомнатная квартира стоит 4,5 миллиона рублей. Учитывая, что каждый год квадратные метры дорожают, через 15 лет эта же квартира может стоить уже не 5, а 10 миллионов рублей. Итак, Виталий вкладывает два миллиона рублей в качестве первоначального взноса. К примеру, в банке РНКБ ставка на вторичное жилье составляет 12,65%. Виталий получает зарплату на карту банка, потому получает скидку в размере 0,3% к ставке, быстро выходит на сделку, и от ставки вычитается еще 0,25%. Кроме того, мужчина оформляет страховку жизни, здоровья и титула собственности. Так он экономит еще 2% от ставки. Она составит 10,10%. Если оформлять ипотеку на 25 лет, ежемесячный платеж составит 22 тысячи рублей. Это меньше, чем сейчас платит Виталий за съемную квартиру. Кроме того, 3 «сэкономленных» тысячи он может ежемесячно вкладывать в досрочное погашение долга, и ипотека будет закрыта быстрее. Конечно, надо учитывать, что у заемщика был достаточно большой первоначальный взнос. Иначе ежемесячный платеж превысил бы текущую стоимость аренды жилья. Но даже в этом случае оформить ипотеку выгоднее, поскольку накопления растут не так быстро, как цены на квадратные метры. Например, наш Виталий вложил бы не два, а миллион рублей в качестве первоначального взноса. При той же стоимости квартиры и процентной ставке ежемесячный платеж составил бы 31 900 рублей.

Покупка жилья в ипотеку: плюсы и минусы

Самый очевидный и большой плюс – по итогу ипотечник остается жить в своей квартире. Да, нужно вносить платеж и при аренде, и при покупке в ипотеку. Но в первом случае все деньги уйдут в карман арендодателя, и съемщик останется ни с чем.

Второе. Недвижимость ежегодно дорожает, а значит, это надежная инвестиция в будущее. Квартиру, купленную сейчас, через десять лет можно будет продать значительно дороже. Так что, на перепродаже своих «квадратов» в перспективе можно будет хорошо заработать.

В-третьих, благодаря разнообразию госпрограмм можно значительно сэкономить на общей стоимости кредита и сделать ежемесячный платеж соразмерным с арендной платой или даже меньше. Например, в рамках «IT-ипотеки» ставка стартует от 4%, по «Сельской ипотеке» можно рассчитывать на 3%, а по программе «Господдержка» - на 7%.

Из минусов – нужно накопить на ипотечный взнос. Семьи с детьми могут решить этот вопрос быстрее с помощью материнского капитала, остальным же придется откладывать.

Второй неизбежный момент – переплата банку по процентам, начисленным за использование кредита. Однако если погасить кредит досрочно, эта сумма будет не слишком большой и все еще соразмерной со стоимостью квартир к моменту закрытия кредита.

Третий момент, который пугает желающих оформить ипотеку, дисциплина при внесении ежемесячных платежей. Да, этот факт нужно принять, но при сложных жизненных ситуациях можно рассчитывать на кредитные каникулы от банка. И в течение полугода заемщик избавляется от обязательных платежей.

Аренда квартиры: плюсы и минусы

Из плюсов многие в первую очередь называют мобильность. Здесь не нужно привязываться к конкретному месту, городу и даже стране. Как только поменяли работу, можно переезжать на новое место поближе к офису. Или же ничего не стоит расторгнуть договор аренды, если ребенка перевели в другой детсад, и вы нашли квартиру поближе.

Второй плюс – возможность переехать в отдельное жилье сразу же и без накоплений. Не нужно делить помещение с родственниками или ютиться с соседями, подстраиваясь под их условия.

Третий – не нужно ремонтировать сломанную сантехнику и мебель. Все самые крупные расходы ложатся на собственника.

В минусах – незащищенность. Хозяин квартиры может выселить жильцов в любой момент, особенно если жилье арендуется без официального договора.

Второй минус – нужно подчиняться условиям, которые выставляют хозяева квартиры. Некоторые не любят жильцов с животными, другим не нравится арендаторы с детьми или же наоборот несемейные люди. Здесь подстроиться достаточно сложно.

Третье и самое важное – по итогу у вас не будет своего жилья, сколько бы лет вы не снимали квартиру. Все потраченные средства просто пойдут в бюджет собственников.

ИТОГ

Если нужно срочно поменять жилищные условия, лучше всего подойдет аренда. Но чем раньше вы озаботитесь покупкой собственной недвижимости в ипотеку, тем выгоднее это обойдется в перспективе.

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