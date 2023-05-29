На Бакальской косе в Крыму утонули 19-летние парень и девушка

Купаться в этом месте запрещено, здесь проходят опасные встречные течения Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму в районе Бакальской косы утонули парень и девушка 2004 года рождения, сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.

– 28 мая в единую диспетчерскую службу администрации Раздольненского района поступила информация, что во время купания в запрещенном месте на Бакальской косе утонули парень и девушка 2004 года рождения. После этого начались поисковые работы. По состоянию на 28.05 спасателями обнаружен труп девушки. Поиски мужчины в настоящее время продолжаются, – написал Олейник в своем телеграм-канале.

Региональное управление Следственного комитета России проводит проверку по факту случившегося. Как сообщили в пресс-службе ведомства, выяснилось, что девушка приехала в Раздольненский район в гости к своему другу, они пошли купаться на Бакальскую косу. В Следкоме отмечают, что купаться в этом месте запрещено, здесь проходят опасные встречные течения; в заповедной зоне установлены соответствующие знаки и шлагбаум.

– Тело девушки накануне было обнаружено на берегу моря в районе Славновского сельского поселения с признаками утопления в воде без наличия следов насильственной смерти, – рассказали в региональном Следкоме.

Поиски парня продолжаются, в районе работает оперативный штаб. В поисковой операции принимают участие 25 человек, задействовано два плавсредства. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить в единую диспетчерскую службу администрации Раздольненского района по телефонам: +7 (36553) 5-12-11, 95-200 – стационарный (круглосуточно), +7 (978) 005-87-92 – мобильный (круглосуточно).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Екатеринбуржец утонул в Симеизе, пытаясь доплыть до пришвартованного судна

Открытие пляжного сезона в Симеизе обернулось трагедией (подробнее)