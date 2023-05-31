Редактору «Комсомольской правды» в Крыму вручили диплом лауреата премии «Кредит доверия» 2022

Фото: Ассоциация банков России

Исполняющая обязанности редактора «Комсомольской правды» в Крыму Надежда Дацюк стала лауреатом премии «Кредит доверия» 2022 года в номинации «Повышение финансовой грамотности». Ежегодный конкурс для авторов организует Ассоциация банков России.

Всего поступило 72 заявки от 53 авторов, представляющих 37 средств массовой информации из 23 городов России.

Надежда Дацюк отправила серию публикаций, опубликованных в рамках совместного проекта РНКБ и «Комсомольской правды» по повышению финансовой грамотности на сайте crimea.kp.ru. В материалах раскрываются основные правила финансовой безопасности, лайфхаки обращения с деньгами, методы инвестирования и накопления средств.

Фото: Ассоциация банков России

- Мы очень рады, что наш совместный проект с «Комсомольской правдой» получил высокую оценку на федеральном уровне, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Навыки финансовой грамотности и финансовой безопасности очень важны для жителей не только региона, но и всей страны. И наш банк, который является социально ответственной организацией, считает развитие этих навыков одним из приоритетов своей деятельности.

Памятный диплом Надежде торжественно вручили 26 мая во время V Съезда Ассоциации банков России.

- Многие участники конкурса продемонстрировали отличное знание предмета - будь то сложные финансовые продукты или подходы к предотвращению мошенничества. Журналисты помогают своим читателям и вносят заметный вклад в повышение финансовой грамотности граждан, содействуя тем самым полноценному развитию банковской и платежной отраслей, - отметил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

- Мы видим по публикациям, что многие темы, которыми активно занимается Ассоциация банков России, волнуют не только финансистов, но и все общество, например, вопросы цифровизации и кибербезопасности. Внимание журналистов к этим проблемам, а также к инициативам Ассоциации - лишнее свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении и действуем в интересах всего рынка, - заявил Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

СПРАВКА «КП»

«Кредит доверия» - ежегодная премия. Лауреаты получают дипломы и денежные призы. Премия была учреждена в 2020 году в честь 30-летия Ассоциации банков России для поощрения журналистов, пишущих о банковской и платежной отраслях, деятельности кредитных организаций, компаний финансового рынка. Публикации номинантов оценивает оргкомитет, в состав которого входят члены Совета Ассоциации - признанные профессионалы банковской и платежной отраслей.