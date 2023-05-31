Детские деньги: как учить ребенка финансовой грамотности

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Формулировка «Мам, купи, ну купи!» знакома с детства. Сначала мы просим купить желаемую игрушку и очень расстраиваемся, если слышим отказ. Становясь родителями, понимаем, что детскую формулировку «купи» хотелось бы превратить в осознанный вопрос «а можем ли мы позволить себе эту машинку/книжку/куклу?». Конечно, над этим нужно работать, обучая ребенка азам финансовой грамотности. Как именно это делать? Расскажем ниже.

Развивайте умение осознанных покупок

Навык осознанного потребления нужен всей семье. Дети часто озвучивают свое желание спонтанно и хотят получить все здесь и сейчас. Если ребенок уже постарше, можно дать ему задание составить список желаний. К примеру, там будет катание на аттракционе, шоколадка или новая управляемая радиомашинка. Расскажите о стоимости каждой вещи и услуги и дайте чаду возможность выбрать, что он действительно хочет: прямо сейчас купить сладости или подождать неделю в пользу более весомой мечты. Возможно, ребенок откажется от сиюминутного желания съесть шоколадку в пользу радиомашинки, которую ему купят через неделю. Это уже будет осознанный поступок. И в следующий раз ваш малыш задумается, точно ли нужно сейчас просить у мамы жвачку на кассе? Чтобы развивать навык осознанности, нужно регулярно ходить в магазин с ребенком и рассказывать, сколько стоит та или иная вещь. Например, цена нескольких шоколадных конфет, которые можно съесть за один раз, равняется цене средней коробки печенья. Оно тоже вкусное, но лакомиться им семья будет в течение нескольких дней. Для закрепления навыка детей старшего возраста можно отправлять в магазин со списком вещей, которые необходимо купить. Выделите на это конкретную сумму денег и посмотрите, как справится ребенок. После похода в магазин разберите, что куплено из списка, сколько денег на это потрачено. Возможно, на какой-то продукт денег не хватило, потому что дочь выбрала более дорогой балык, или же вместо двух килограммов картофеля купила коробку конфет. Ругать за это не нужно, просто объяснить, что при таком выборе семья останется голодной. Ведь конфеты – это десерт на один раз, а картофель – основное блюдо на несколько дней.

Давайте деньги на карманные расходы

Вспомните, как в детстве мама давала несколько рублей и говорила: «Это тебе на неделю. Тут должно хватить и на обеды, и на проезд, и на конфеты». Выделяя ребенку деньги, важно проговаривать, какую сумму и на какой период времени вы будете ему давать. Тратить выделенные финансы ребенок может самостоятельно. А по итогу можно будет обсудить с ним, что было куплено, и почему не хватило денег, например, на проезд. Финансовые эксперты советуют постепенно увеличивать период времени: сначала выделять средства на день, затем на неделю, а потом и на месяц. Это нужно, чтобы развивался навык планирования. Да, возможно будут периоды, когда выделенные деньги потратятся уже в первые два дня, но это повод разобрать ошибки и исправить их позже.

Сегодня выделять карманные средства ребенку стало еще проще. Родитель открывает детскую карту как дополнительную к основной. Клиентам РНКБ, например, не нужно перечислять средства, достаточно установить лимит, доступный для ребенка, на своей карте. Так школьник точно не останется без денег, потому что вы не забудете их дать, как может быть в случае с бумажными купюрами. В мобильном предложении удобно отслеживать расходы ребенка и смотреть, на что он обычно тратит деньги. Если вдруг карта утеряна, ее можно легко заблокировать и перевыпустить новую. Ваши средства останутся в безопасности.

Научите копить на мечты

Беречь деньги и учиться их экономить – важный навык, который пригодится во взрослой жизни. Уже сейчас юные владельцы банковских карт РНКБ могут открыть детский счет «Копилка». В мобильном приложении ребенок даже может установить визуализировать мечту – установить фото того, на что собирает деньги. Помогите своему чаду расписать, за какой период времени он сможет накопить на скейт. Например, если по три раза в неделю он не будет заходить после школы за мороженым, то через полгода у него уже появится нужное количество средств для долгожданной покупки.

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