«Теряю вес на глазах»: бывшая 110-килограммовая толстушка не может набрать вес после родов

Новое положение очень нравится девушке. Фото: Диана Якушева / Личный архив

Сесть на строгую диету и скинуть парочку килограммчиков перед летом - не проблема, а вот поддерживать вес потом - еще та задачка. Но для крымского блогера Дианы Якушевой это был настоящий вызов. Когда-то ей удалось похудеть на 75 килограммов, но даже после недавних родов она смогла не потерять былую форму.

ШИРОКАЯ КОСТЬ

Сколько крымчанка Диана Якушева себя помнит, всегда была пухленькой. Родители часто баловали любимую дочку вкусными тортиками, макаронами, булочками и огромными порциями калорийной еды. Чтобы не сильно расстраиваться, свои пышные формы Диана оправдывала широкой костью и неудачной генетикой, и дальше продолжала уминать кремовые тортики и сладкую сдобу. Но когда на весах девушка ростом 160 сантиметров увидела 110 килограммов, смотреть в зеркало уже было больно. Трансформация началась после того, как Диана встретила будущего мужа. Вместе они смогли изменить себя.

МИНУС 75 КГ

Всего за пару лет блогер похудела на 75 килограммов и стала весить 45, а муж избавился от своих ста. За это время Диана обучилась на нутрициолога и ударилась в спорт. Благодаря упорству сейчас она выглядит как модель с обложки журнала. Поэтому для своих подписчиков крымчанка является настоящим мотиватором, а в блоге скромно называет себя «Богиней трансформации». Чтобы помочь людям с лишним весом, Диана даже создала свой курс, в котором вместе с мужем рассказывает о правильном питании и тренировках.

Раньше она выглядела так. Фото: Диана Якушева / Личный архив

СТАЛА МАМОЙ

Недавно в жизни Дианы произошло радостное событие - она стала мамой. Приятные хлопоты полностью поглотили красотку, поэтому на блог почти не осталось времени.

- Малышке сейчас два месяца, но я все равно продолжаю тренироваться. Из своей идеальной формы я даже и не выходила. Мой пресс вернулся ко мне буквально через пару недель после родов, потому что тело было в тонусе. Спортом я часто занимаюсь параллельно с какими-то делами. Например, развлекаю ребенка и приседаю с небольшим весом, кормлю и стою в планке. Во время беременности тоже старалась делать несложные упражнения, чтобы не потерять форму. Часа в день отлично для этого хватает, - рассказывает Диана Якушева.

Малышу она отдает всю свою любовь. Фото: Диана Якушева / Личный архив

По словам нутрициолога, в роли молодой мамочки она чувствует себя комфортно. Раньше переживала о том, как бы не набрать прошлые килограммы и не превратиться в толстушку, но новый образ жизни очень помогает оставаться в форме.

НЕОЖИДАННАЯ ПРОБЛЕМА

Но после родов у Дианы появилась новая проблема - теперь она не может удержать вес на месте и постоянно худеет. За пару дней она может скинуть полтора килограмма, которые так старательно набирала несколько недель.

Диана все равно находит время на тренировки. Фото: Диана Якушева / Личный архив

- Благодаря занятиям, спорту, тренировкам и правильному питанию у меня очень хороший метаболизм. Плюс ребенок отнимает очень много времени, энергии и сил. Поэтому после праздников, когда нормальные люди обычно набирают, у меня минус один-два килограмма. Врачи и муж шутят, что меня не кормят и голодом морят, - говорит крымчанка.

Все дело в том, что во время кормления малыша нужно поддерживать профицит калорий и употреблять больше еды, а во время похудения и поддержания веса Диана Якушева привыкла есть порции определенного размера. Чтобы вернуть комфортный для себя вес, крымчанке приходится буквально заставлять себя есть больше. Сейчас она весит 44-45 килограммов. Однако, если брать в расчет индекс массы тела, нормой для Дианы считается вес от 47 до 60 килограммов.

НЕ ЗАБЫВАЕТ О КРАСОТЕ

Также молодая мамочка не забывает и о красоте. Она часто прибегает к косметологическим услугам. Когда Диана похудела почти вдвое - со 110 килограммов до 45, хирургическим путем она убрала с тела обвисшую кожу. Чуть позже увеличила грудь и сделала ринопластику, чтобы приблизиться к своему идеалу. А после родов решила поставить в лицо нити для подтянутого овала.

- Мне очень нравится эффект. Не вижу в этом ничего плохого, если это сделано качественно и натурально, - добавляет девушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без изнуряющих диет и тренировок до седьмого пота: крымчанка, похудевшая со 110 до 45 кг, поделилась секретом, как постройнеть к Новому году

За два года Диана Якушева добилась фигуры мечты и похудела на 70 килограммов (подробнее)

«Богиня трансформации»: 110-килограммовая толстушка похудела в два раза и обрела любовь

За два года крымчанке Диане Якушевой удалось избавиться от 70 килограммов и открыть свой марафон стройности (подробнее)