ФК «Севастополь» приняли в Футбольную национальную лигу

«Севастополь» стал первым клубом полуострова, получившим лицензию на участие в соревнованиях под эгидой РФС. Фото: t.me/razvozhaev

Комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выдала ФК «Севастополь» лицензию для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б». Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

С 2015 года «Севастополь» принимал участие в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) и четыре раза становился его победителем. В сезоне 2022 года клуб не потерпел ни одного поражения при 13 победах и одной ничьей. Сейчас он идет на четвертом месте в турнирной таблице

– Севастопольский клуб прошел процедуру лицензирования по следующим критериям: спортивный, инфраструктурный, кадровый, финансовый и правовой. Теперь наш футбольный клуб сможет представлять город Севастополь в дивизионе «Б» первенства Второй лиги. Отличный стимул для дальнейшего развития севастопольского футбола, – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, у крымского футбола на данный момент особый статус. После жалоб украинской стороны исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским командам участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года. Полуостров был признан особой территорией, на которой развитием футбола и финансированием футбольных проектов планировал заниматься сам УЕФА. В июле 2015 года при поддержке УЕФА был создан Крымский футбольный союз.

«Севастополь» стал первым клубом полуострова, получившим лицензию на участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Ранее сообщалось, что в случае прохождении лицензирования ФНЛ готова принять симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан».

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