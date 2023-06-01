Владельцы «детских» карт РНКБ потратили около 292 миллионов рублей за пять месяцев 2023 года

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Все больше родителей оформляют детям банковские карты. Они понимают, что это удобная альтернатива карманным деньгам. «Детская» карта открывается как дополнительная к карте одного из родителей. Оформить ее можно в любом отделении банка РНКБ без присутствия ребенка. Понадобится только паспорт и банковская карта родителя, а также свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка. А с 14-ти лет ребенок может самостоятельно открыть карту с разрешения родителя. Удобство в том, что взрослым не приходится ежедневно сбрасывать на детскую карту деньги - в мобильном приложении просто устанавливается лимит, доступный ребенку на карте родителя. Лимиты можно менять и делать их ежедневными, еженедельными или ежемесячными. Пользоваться картами могут дети в возрасте от 6 до 18-ти лет.

- Юные владельцы карт знакомятся с азами финансовой грамотности – в частности, они могут оплачивать картой товары и услуги в магазинах, проезд в общественном транспорте и оплачивать мобильную связь. Кроме того, дети могут подтверждать льготный проезд при помощи карты в общественном транспорте Крыма благодаря реализации республиканского проекта «Цифровая среда гражданина», - отмечают в пресс-службе банка РНКБ.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

По данным РНКБ, за первые пять месяцев 2023 года владельцы детских карт совершили больше 3 миллионов операций на общую сумму около 292 миллионов рублей. 98% операций по детским картам — это безналичные платежи за товары и услуги. Общая сумма таких платежей — 236 миллионов рублей. Остальные 2% (56 миллионов рублей) — снятие наличных в банкоматах. Чаще всего юные пользователи карт расплачиваются ими в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи и Евпатории.

В РНКБ отметили, что с 1 января текущего года было выдано больше 20 тысяч «детских карт». Это на 23% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года. Всего за три года выдано больше 160 тысяч карт для детей.

«ПОРТРЕТ» ЮНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТЫ

Средний возраст владельца детской карты – 11 лет. Из них 52% - мальчики и 48% - девочки. Чаще всего дети оплачивают проезд в общественном транспорте, а также совершают покупки в продовольственных магазинах и супермаркетах.

Кроме того, в банке отмечают постоянный рост количества платежей в школьных столовых и буфетах. Так, с начала года было совершено около 12 тысяч таких платежей на сумму почти 3 млн рублей.

Кстати, сеть отделений РНКБ расширяется, и детскими картами можно расплачиваться в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Воронеже, Казани, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и многих других.

Также в банке подвели итоги по детским вкладам «Накопи». Сейчас открыто 7,5 тысяч таких депозитов на общую сумму 54,8 миллиона рублей. Средняя сумма такого вклада составляет 7300 рублей.

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