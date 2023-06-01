Бесплатное мороженое и мыльные пузыри: как прошел День защиты детей 2023 в Симферополе

Без мороженого не обходится ни один День защиты детей Фото: Виталий ПАРУБОВ

Детский парк в Симферополе стал центром притяжения юных горожан в День защиты детей. С самого утра детвору поздравляли чиновники, развлекали аниматоры, и радовали сладостями.

Праздник начался с раздачи воздушных шариков и бесплатного аквагрима. Ну разве можно устоять перед соблазном хоть на часик перевоплотиться в тигренка или художественно расписать лицо, да еще и на радость маме?

Аквагримеры радовали яркой росписью детвору Фото: Виталий ПАРУБОВ

Уже традицией Дня защиты детей в Симферополе стала раздача бесплатного мороженого. Полакомиться вкусняшкой смогли только самые юные – подарки организаторы предусмотрели для детей до шести лет. Детвора с честью выстояла в очереди ради заветного пломбира в вафельном стаканчике.

Юные симферопольцы держали стройную очередь за мороженым. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В целях безопасности праздник в Детском парке заранее не анонсировался. Тем не менее в парк по традиции пришло немало людей с детьми.

Приглашенными на праздник были дети из семей участников СВО, сироты и дети из многодетных семей.

Трудолюбивая пчелка- символ Симферополя Фото: Виталий ПАРУБОВ

Специально по случаю праздника Центр народного творчества организовал в парке выставку рисунков на мольбертах и провел церемонию награждения победителей конкурса «Миру - да, терроризму – нет!».

Завершила праздник в Детском парке дискотека мыльных пузырей.

Свои успехи демонстрировали юные спортсмены Фото: Виталий ПАРУБОВ

Отдельную программу для детей по случаю праздника организовали в расположенном рядом с парком Дворце пионеров. Там состоялись показательные выступления спортсменов и прошел шахматный турнир.

Шахматный турнир во Дворце пионеров Фото: Виталий ПАРУБОВ

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