Крымские организации начали внедрять системы доступа по банковским картам

Фото: Архив "КП"

В Крыму продолжается реализация масштабного республиканского проекта «Цифровая среда гражданина», в рамках которого ранее в общественном транспорте полуострова внедрили автоматизированную систему оплаты проезда при поддержке банка РНКБ. Теперь банк начал установку систем контроля и управления доступом (СКУД) в учебных заведениях, организациях и ведомствах Крыма и Севастополя. Это позволит использовать банковские карты как пропуск на определенную территорию и в помещение.

Как отметили в банке, сейчас такую систему устанавливают в Российском государственном университете правосудия, Крымском многопрофильном колледже, Красногвардейском агропромышленном техникуме, Бахчисарайском техникуме строительства и транспорта, больнице №1 г. Севастополя им. Н.И. Пирогова и других организациях.

Новая услуга РНКБ по установке СКУД позволяет организациям минимизировать затраты на установку, обслуживание и администрирование системы безопасности. Также благодаря этой системе предприниматели могут сэкономить на выпуске специальных пропусков и получать все нужные данные безопасным способом, а еще - вести базу персонала и посетителей, контролировать рабочее время и так далее. У сотрудников таких предприятий есть другой бонус - не нужно заводить дополнительную карточку для доступа на рабочее место, достаточно взять с собой банковскую карту.

- Проект «Цифровая среда гражданина» предполагает постепенную трансформацию банковской карты в универсальный идентификатор, - говорит заместитель председателя правления Николай Билан. – Картами РНКБ уже можно оплачивать проезд фиксировать льготный проезд в общественном и железнодорожном транспорте, оплачивать и осуществлять предварительный заказ питания в школах, а теперь появилась возможность использовать их как контролируемый инструмент доступа на рабочее место или место учебы. При этом карты национальной платежной системы «Мир» максимально надежны и безопасны, благодаря чему система контроля и управления доступом является устойчивой и стабильной.

КСТАТИ

Российская финансовая система является одним из мировых лидеров по удобству платежей и качеству цифровых банковских продуктов. Национальная платежная система «Мир» работает быстро и бесперебойно. Онлайн-платежи защищены технологией MirAccept. Кроме того, пользователям карт доступны различные бонусы и привилегии. Банк РНКБ - надежный партнер национальной платежной системы, на базе которой банк продолжает внедрять передовые банковские продукты.

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