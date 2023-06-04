Космонавт Антон Шкаплеров поприветствовал симферопольцев из Звездного городка

Антон Шкаплеров поприветствовал симферопольцев из Центра подготовки космонавтов в Звездном городке. Фото: Роскосмос

Симферополь продолжает принимать поздравления по случаю Дня города. В этом году столица Крыма празднует свое 239-летие.

Традиционно День города приходится на первое воскресенье июня, а праздничные мероприятия проводятся в течение всех выходных. Однако в целях безопасности и с учетом действующего «желтого» уровня террористической опасности, массовые мероприятия в Симферополе власти решили не проводить. Празднование ограничивается закрытыми площадками.

С Днем города симферопольцев поздравил и наш земляк, уроженец Севастополя космонавт Антон Шкаплеров. Он поприветствовал горожан из Центра подготовки космонавтов в Звездном городке и отметил, что с начала космической эры и до сегодняшних дней Симферополь является одним из центров увековечения имен героев-космонавтов.

- 15 апреля 1961 года на улице Пушкина в Симферополе появился самый первый памятник советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину. Одной из центральных улиц, а также парку культуры и отдых присвоено его имя, - отметил Шкаплеров.

Не забыто и имя советского летчика-космонавта Георгия Берегового. В декабре 2020 года в парке имени Гагарина была открыта аллея космонавтики, отметил Шкаплеров.

- Желаю симферопольцам здоровья, мирного неба над головой, благополучия и новых успехов. Городу – стабильности и процветания, - пожелал космонавт.

Свое название Симферополь получил в 1874 году. Оно переводится с древнегреческого как «город пользы», «город-собиратель».

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