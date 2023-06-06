В Севастополе накрыли склад с тремя тоннами контрафактного сидра

Продукцию изъяли и отправили на исследование. Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В Севастополе полицейские совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования выявили склад контрафактного сидра. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД .

– В арендованном складском помещении на одной из улиц города правоохранители обнаружили 103 тридцатилитровых кеги со слабоалкогольным спиртным сомнительного происхождения, – отметили в полиции.

Содержимое не было маркировано. Представители фирмы-арендатора не смогли предоставить полицейским документы, подтверждающие легальность оборота этой продукции. Сидр отправят на физико-химическое исследование. Оно определит, опасен ли напиток для жизни и здоровья людей.

– Принятыми мерами прекращена продажа контрафактного товара, сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на его изъятие из торговых объектов города, – подчеркнули в МВД.

На этом же складе обнаружили партию пива, которая не была учтена в Единой государственной информационной системе. Полицейские проводят проверку.

Напомним, в Ульяновской области 51 человек отравился суррогатным сидром, 20 из них скончались. Позднее случаи отравления начали регистрировать в Самарской области, Ижевске и Нижнем Новгороде. Выяснилось, что напиток «Мистер Сидр» содержит примеси метанола и этилбутирата.

Напомним, в Самаре студентка обнаружила своих родителей мертвыми в собственной квартире. Они скончались от отравления суррогатным сидром.

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