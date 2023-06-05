Стрелял в собаку на глазах у детей: в Феодосии будут судить живодера

Крымчанин полностью признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии будут судить живодера, расстрелявшего собаку на глазах у детей. В отношении мужчины уже завели уголовное дело.

О страшном случае сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры. 44-летний крымчанин обвиняется в жестоком обращении с животными. Кроме того, невольными свидетелями ужасной истории стали маленькие детишки.

- Мужчина из окна своей квартиры на глазах малолетних произвел прицельный выстрел из пневматического оружия в собаку, причинив животному увечье в виде пулевого ранения в межреберную область, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По какой причине живодер решил расправиться с несчастным животным, на данный момент не уточняется. Уголовное дело в отношении мужчины прокуратура уже направила в суд. Стоит отметить, что свою вину крымчанин уже признал.

К счастью, жизни собаки сейчас ничего не угрожает.