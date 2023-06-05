Спасло лишь чудо: в Севастополе грузовик столкнулся с поездом

От удара грузовик вылетел с дороги. Фото: "Плохие новости. Жесть Крым"\VK
В Севастополе днем 5 июня произошло шокирующее ДТП, в котором лишь чудом обошлось без пострадавших. В районе Юхариной балки грузовик столкнулся с локомотивом поезда на железнодорожном переезде и улетел в кювет. Фотографии с места аварии моментально распространились в социальных сетях.
Подробностями аварии поделились в пресс-службе полиции города-героя. Выяснилось, что виновником аварии стал водитель грузового автомобиля Isuzu.
- Около 12:00 48-летний водитель грузового автомобиля Isuzu при проезде железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с локомотивом поезда. От полученного удара грузовой автомобиль получил механические повреждения и выехал за пределы проезжей части, - рассказали в пресс-службе МВД Севастополя.
Как выяснили полицейские, водитель грузовика был трезв. К счастью, не пострадал ни он, ни остальные участники ДТП.
В ДТП лишь чудом никто не пострадал. Фото: пресс-служба полиции Севастополя
Виновника аварии привлекли к «административке» за выезд на жд-переезд на запрещающий сигнал светофора, а также за отсутствие техосмотра. В полиции также предупредили: проезд железнодорожных переездов на красный свет или при закрывающимся шлагбауме грозит не только штрафом в размере 5 тысяч рублей и лишением прав, но и гораздо более страшными последствиями.
Напомним, в конце марта в Джанкойском районе Крыма при столкновении поезда с легковушкой погибли четыре человека, в том числе двое детей. Причиной трагедии стало то, что водитель попытался проскочить на красный.
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