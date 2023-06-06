После повреждения на электростанции вода на полуостров продолжает поступать без перебоев Фото: Анна КИРИЕНКО

Повреждение на Каховской ГЭС принесло немало последствий. В результате подрыва были разрушены задвижки, а ниже по течению начался неконтролируемый сброс воды, в зоне возможного подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением больше 20 тысячи человек. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев выразил опасения, что инцидент может повлиять на поставку воды по Северо-Крымскому каналу. Многих интересует, что происходит в Крыму после повреждения на Каховской ГЭС 6 июня 2023.

СИТУАЦИЯ В КРЫМУ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА КАХОВСКОЙ ГЭС 6 ИЮНЯ 2023

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, ситуация на полуострове остается под контролем. Угрозы подтопления в республике нет, однако есть риски обмеления Северо-Крымского канала. Чтобы снизить риски потери воды, специалисты продолжают проводить работы. Аксенов также успокоил крымчан: запасов питьевой воды хватит как минимум на два года.

- Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно, - отметил глава Крыма.

Также, по словам председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Владислава Масляника, после повреждения на электростанции вода на полуостров продолжает поступать без перебоев. Угрозы затопления нет.

Напомним, частичное разрушение на Каховской ГЭС произошло в ночь с 5 на 6 июня. Из-за обстрела ВСУ на ней были разрушены задвижки и рухнула одна из опор. К счастью, сама дамба не пострадала. Но во многих населенных пунктах поселка уровень воды поднялся на высоту от двух до пяти метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть риски обмеления: грозит ли засуха Крыму после повреждения на Каховской ГЭС

Население и предприятия Крыма обеспечены водой на 100% после ЧП на Каховской ГЭС (подробнее)

После обстрела Каховской ГЭС водозабор Северо-Крымского канала не пострадал

Оставить полуостров без воды Украине не удастся (подробнее)

Водохранилища переполнены, Крым не останется без воды: Как отразится разрушение на Каховской ГЭС на полуострове

В администрации Херсонской области сообщили, что Крым без воды не останется из-за разрушений на Каховской ГЭС (подробнее)