Украинский БПЛА посадили на востоке Крыма

На востоке Крыма заглушили украинский БПЛА. Фото: Сергей Аксенов/Tg

Очередная попытка украинской стороны атаковать Крым с помощью беспилотника. В этот раз БПЛА зафиксировали в восточной части полуострова. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник был заглушен и посажен.

- Пострадавших и разрушений нет, - написал глава Крыма у себя в Telegram.

Власти просят соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, в ночь на 4 июня Украина выпустила в сторону Крыма около десятка БПЛА. Часть из них была сбита, остальные - заглушены средствами РЭБ.

В результате падения одного из беспилотников были выбиты стекла в трех домах частного сектора в Джанкое, также пострадали два автомобиля. При этом один из БПЛА не разорвался и упал на территории частного домовладения. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

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