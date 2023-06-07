Крымчанин перевел мошенникам, которые представились правоохранителями, более 3 млн рублей

За минувшую неделю тридцать крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности 6 миллионов 182 тысячи рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель одного из сел Ленинского района Крыма перевел телефонным мошенникам более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Лжеправоохранитель убедил мужчину, что мошенники взяли на его имя кредит, и для его погашения и закрытия задолженности перед банком необходимо срочно оформить другой кредит и перевести деньги на определенные расчетные счета.

– В результате мужчина перевел несколькими транзакциями деньги в общей сумме 3 миллиона 200 тысяч рублей, – сообщили в МВД.

Напомним, всего за неделю с 29 мая по 4 июня тридцать крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности 6 миллионов 182 тысячи рублей. Еще 29 фактов мошенничества связаны с использованием интернет-сайтов, мессенджеров и соцсетей – граждане сделали мошенников богаче на 2 миллиона 913 тысяч рублей. Девять крымчан скачали стороннее приложение или перешли по подозрительной ссылке и лишились в общей сложности 648 тыс. 770 рублей.

В МВД призывают жителей сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

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