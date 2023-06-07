В офисах РНКБ теперь можно подключить высокоскоростной домашний интернет

Фото: Олег Укладов

Теперь клиенты банка РНКБ могут подключить высокоскоростной домашний интернет от оператора связи «Волна». Доступно два эксклюзивных тарифа - «Волна РНКБ Дом» и «Волна РНКБ Микс».

Подать заявку на использование новой услуги можно только в офисах банка. Если вы не знаете, возможно ли подключение по вашему адресу, консультант проверит доступность услуги домашнего интернета. Также сотрудник банка поможет клиенту запланировать удобную дату и время подключения. Домашний интернет можно будет оплачивать ежемесячно дистанционно и без комиссии – в мобильном приложении, интернет-банке РНКБ или же в терминалах самообслуживания.

Фото: rncb.ru

По данным банка, в первые три месяца оплата по обоим тарифам будет льготной – по 100 рублей в месяц.

Также в РНКБ разъяснили, какие услуги включает каждый из тарифов. Так, подключая пакет «Волна РНКБ Микс», клиент пользуется и мобильной связью, и услугами домашнего интернета, и IP-TV. В частности, пользователь получает пакет мобильной связи, аналогичный тарифному плану «Волна РНКБ» (1000 минут на номера Крыма и Краснодарского края, 15 ГБ интернет-трафика, 50 смс), а также более 100 популярных телеканалов. Скорость домашнего интернета будет до 1000 Мбит/с. В рамках тарифу можно выбрать нужную скорость самостоятельно, в первые три месяца дополнительная плата взиматься за это не будет.

«Волна РНКБ Микс» - это так называемый тариф-конструктор. Он удобен для клиентов, которые хотят увеличить пакет телеканалов и подключить медиасервис Viju, расширить возможности мобильной связи при подключении опций «Тройной безлимит», «Двойной безлимит» и «Опция плюс».

Второй тариф - «Волна РНКБ Дом» включает только услуги домашнего интернета и IP-TV. Так, клиенты могут выбрать скорость домашнего интернета до 1000 Мбит/с (в первые три месяца дополнительной оплаты не будет), а также больше 100 популярных телеканалов.

Когда истекут три месяца льготной оплаты, ежемесячная цена будет зависеть от услуг, выбранных клиентом. Например, оплата по тарифу «Волна РНКБ Дом» для тех, кто живет в частном доме, составит 700 рублей, а для жильцов многоэтажек – 500 рублей, если скорость интернета будет 300 Мбит/с. Если нужен еще более скоростной интернет, оплата будет чуть выше. Со всеми условиями по новым тарифам можно ознакомиться на официальном сайте банка.

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