Поразила тортом в виде детеныша антилопы: повар из Севастополя победила в реалити-шоу «Кондитер»

Повар из Севастополя Диана Кинкладзе одержала победу в седьмом сезоне реалити-шоу «Кондитер». Фото: телеканал «Пятница!»

Повар из Севастополя Диана Кинкладзе одержала победу в седьмом сезоне реалити-шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». В шоу кулинары, любители и профессиональные пекари участвуют в соревнованиях за титул лучшего кондитера страны, а победитель получает один миллион рублей.

Напомним, на кастинг нового выпуска «Кондитера» участники должны были принести торты и сладости, посвященные культуре Мадагаскара. Диана поразила жюри тортом в виде детеныша антилопы с начинкой из шоколада и конфитюра из манго-маракуйи. Как она рассказала КП-Крым, ведущий проекта даже назвал ее гением кулинарного мира, так как стилизованный торт выглядел как фигурка из музея.

Фото: «Пятница!

Фото: «Пятница!»

В суперфинале конкуренцию ей составили 17 кондитеров из разных регионов страны. Финалисты прошли через несколько серьезных испытаний, в том числе необходимо было приготовить торт высотой не менее одного метра и весом более десяти килограммов.

– Я участвую в шоу, потому что мой папа очень его любит. А сейчас я не верю, когда вижу свое имя на чеке … Я победитель седьмого сезона шоу «Кондитер». Ура! – поделилась Диана.

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