Крымский мост перекрыли из-за учений

Движение обещают открыть в ближайшие полчаса. Фото: правительство Республики Крым
Движение по Крымскому мосту перекрыто из-за антитеррористических учений. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
– На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено в ближайшее время, сразу после окончания учений, – сообщил Лукашенко.
Уточняется, что движение откроют в ближайшие полчаса.
Последний раз движение по мосту закрывали 24 мая, также из-за учений.
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