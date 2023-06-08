Крымский мост перекрыли из-за учений

Движение обещают открыть в ближайшие полчаса. Фото: правительство Республики Крым

Движение по Крымскому мосту перекрыто из-за антитеррористических учений. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено в ближайшее время, сразу после окончания учений, – сообщил Лукашенко.

Уточняется, что движение откроют в ближайшие полчаса.

Последний раз движение по мосту закрывали 24 мая, также из-за учений.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аксенов: Крымский мост готов к нагрузке летнего турпотока

Сейчас в среднем туда и обратно проезжает до 7 тысяч автомобилей в сутки (подробнее)