Из-за повреждения путей в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов

Проблемы устранят ориентировочно за три-четыре часа Фото: Юлия Хвощ

В воскресенье, 11 июня, в связи с повреждением железнодорожного полотна в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов

– В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов, – написал руководитель региона.

По его словам, проблемы устранят ориентировочно за три-четыре часа. Аксенов отметил, что на месте работают профильные службы. Для пассажиров организуют трансфер автобусами. Глава Крыма подчеркнул, что в результате повреждения железной дороги никто не пострадал.

– Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, – заключил Аксенов.

Напомним, утром 18 мая в Симферопольском районе с путей сошли вагоны с зерном, в результате ЧП никто не пострадал. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причины случившегося станут известны после расследования ФСБ. Вечером на участке было восстановлено техническое движение поездов.

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