Аксенов поздравил крымчан с Днем России

Глава отметил, что сейчас Россия противостоит всему объединенному Западу. Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей республики с Днем России, который отмечается 12 июня. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

– Рад поздравить всех с Днем России! Этот праздник наполняет нас гордостью за наше великое Отечество. Оглядываясь назад, мы видим, какой огромный и сложный путь прошла Россия за последние десятилетия. Это был путь к себе, – отметил Аксенов.

Глава Крыма напомнил, что наша страна смогла преодолеть тяжелейший экономический кризис, а также победить терроризм на Северном Кавказе. Аксенов подчеркнул, что Россия вернула себе статус великой мировой державы.

– В родную гавань вернулся Крым, а затем и другие русские земли: Донбасс, Херсонщина, Запорожская область, – написал глава республики.

Аксенов отметил, что сейчас Россия противостоит всему объединенному Западу. Его инструментом является Украина, превращенная в анти-Россию.

– Но никакие испытания не способны сломить нашу волю и дух. Никакие угрозы не заставят нас свернуть с исторического пути, отказаться от нашей истории, целей и ценностей. Именно за это сейчас сражаются наши бойцы, участвующие в СВО, – написал глава республики.

Аксенов отметил, что участников специальной военной операции поддерживает весь многонациональный народ России.

– Победа будет за нами! – заключили глава Крыма.