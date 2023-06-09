В торговых точках Крыма и Севастополя в апреле-мае было установлено около 2000 платежных терминалов РНКБ

Фото: rncb.ru

В Крыму установилась теплая летняя погода, и желающих провести отпуск на полуострове становится все больше. Туристы приезжают из разных регионов России, чтобы понежиться на южном солнышке, и те, кто давно не был в регионе, интересуются, стоит ли брать с собой наличные деньги. После 2014 году на полуострове многое изменилось, и платежные терминалы есть практически везде. Расплачиваться картами можно даже на многих рынках. А в крупнейшем крымском банке РНКБ отмечают следующую тенденцию: к началу курортного сезона все больше предпринимателей хотят установить платежные терминалы в торговых точках. Бизнесмены понимают, что все меньше людей снимают деньги с карт, потому что комфортнее расплачиваться по безналу.

По данным РНКБ, в апреле и мае было установлено около 2 тысяч терминалов. Сейчас в Крыму и Севастополе насчитывается 45 тысяч устройств для оплаты покупок банковскими картами, так что беспокоиться о наличке на полуострове нужно все меньше.

- В апреле-мае 2022 года объем безналичных расчетов в сети pos-терминалов РНКБ увеличился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил около 38 млрд рублей. Большая часть платежей осуществляется с помощью карт национальной платежной системы «Мир», при этом 93% платежей осуществляется бесконтактным способом, - уточнили в пресс-службе РНКБ.

Оплачивать покупки и услуги по безналу можно и в небольших торговых точках, и в крупных супермаркетах. А еще в аптеках, на АЗС, в магазинах бытовой и строительной техники, в отелях. Также все больше терминалов для оплаты появляется в устройствах самообслуживания — в паркоматах, кофейных торговых автоматах, на автомойках. С начала года в таких точках, по данным РНКБ, было установлено 323 платежных устройства.

– В мае среднедневное количество транзакций в торговых терминалах банка составило 1,3 млн в день, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Мы прогнозируем прирост этого показателя в летние месяцы. В сети платежных терминалов РНКБ можно использовать карты всех российских банков, и гости полуострова активно используют возможность рассчитываться безналичным способом.

КСТАТИ

С начала февраля текущего года клиенты банков РНКБ, ВТБ и «Открытия» могут снимать и вносить наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций без комиссии. Это стало возможно благодаря объединению банкоматных сетей. Сейчас для клиентов доступно около 20 тысяч банкоматов. Лимиты на снятие наличных и пополнение счета карты есть, но они будут зависеть от тарифного плана, который был установлен банком, выпустившим карту.

ВАЖНО

В общественном транспорте крымских городов тоже можно рассчитываться с помощью карт. Это стало возможно благодаря внедрению автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП). Технологию на полуострове начали развивать при поддержке банка РНКБ в 2020 году. Так что, не только местные жители, но и туристы могут оплатить проезд, приложив бесконтактную карту к валидатору. Оплачивать по безналу выгоднее, поскольку проезд стоит, как правило, дешевле, чем при оплате наличными.

LjN8K7oyx