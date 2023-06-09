День России всегда отмечается с особым размахом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 июня ежегодно отмечается День России – один из важнейших государственных праздников, который традиционно является нерабочим днем. По всей стране его отмечают с особым размахом. Однако, в 2023 году из-за действия на территории Республики Крым «желтого» уровня террористической опасности в День России в Симферополе не будет масштабных празднований. Но и без праздника крымчане не останутся.

- Выразить свою любовь и признание России жители полуострова смогут посредством многочисленных акций, квизов и автопробегов, - отметили в Министерстве информационной политики Крыма.

МАРАФОН АКТИВНОСТЕЙ В ДЕНЬ РОССИИ В СИМФЕРОПОЛЕ 2023

В День России 2023 в Симферополе на базе Ресурсного центра поддержки добровольчества (ул. Зои Жильцовой, 13Б) пройдет марафон активностей.

В его программе - квиз (интеллектуально-развлекательная вечеринка), викторина «Молодежь говорит по-русски», а также сбор спилс-карт России и Крыма и съемка видеоролика в рамках акции «Родиной горжусь».

Кроме того, участников мероприятия ждут тематические дебаты, настольные исторические образовательные игры «Победа» и «Риск», телемост с участниками Всероссийского патриотического форума в Москве, а также кинопоказ и творческий камерный концерт.

Проходить марафон активностей будет с 10:00 до 20:00 в понедельник 12 июня.

РАЗДАЧА ЛЕНТОЧЕК И ФЛАЖКОВ

С 11:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина в День России в Симферополе волонтеры и члены молодежных общественных организаций будут раздавать гостям и жителям города ленточки и флажки в цветах российского флага.

Кроме того, получить праздничную ленточку в честь Дня России смогут все посетители парка им. Гагарина.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ БАТТЛ В ДЕНЬ РОССИИ В СИМФЕРОПОЛЕ

В театре им. М. Горького в Симферополе в День России 12 июня пройдет финал чемпионата Крыма среди артистов «Импровизационный баттл». Команды актеров будут состязаться в остроумии, находчивости и непредсказуемости. Главным принципом проекта является актерская импровизация как высшая форма творческого процесса.

В финале сразятся 4 театра: Крымский академический театр кукол, Севастопольский академического русский драматический театр им. А.В. Луначарского, Государственный академический музыкальный театр Республики Крым и Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького.

Начало театральной игры в 18:00.

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