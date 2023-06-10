В Крыму перехватили две баллистические ракеты ВСУ: жертв и пострадавших нет

В Крыму система ПВО перехватила украинские ракеты. Фото: Минобороны России

В Крыму уничтожили две баллистические ракеты, которые запустили военные силы Украины.

Сообщение об инциденте появилось в телеграм-канале главы Республики Крым Сергея Аксенова, когда еще не было и восьми утра. Официальная информация гласит:

- Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2».

Руководитель региона отметили, что «в результате атаки жертв и пострадавших нет».

Сергей Аксенов напомнил гостям и жителям Крымского полуострова, что нужно быть хладнокровными, не предаваться панике и соблюдать спокойствие.

Да, в нынешнее непростое время очень важно не вестись на фейковые информационные вбросы со стороны недругов и доверять исключительно проверенным официальным источникам информации.

Напоминаем, что подобный инцидент произошел в небе над Крымским полуостровом больше месяца тому назад. 6 мая 2023 ВСУ выпустили из оперативно-тактического комплекса «Гром-2» опять же две баллистические ракеты, которые также были успешно уничтожены системой противовоздушной обороны Армии Российской Федерации.

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