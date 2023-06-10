Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2023 12:47

Мэр Симферополя показал фото своего сына: подростку вручил паспорт глава Крыма

Сын мэра Симферополя получил паспорт гражданина России из рук Сергея Аксенова
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Сыну Михаила Афанасьева вручил паспорт глава Республики Крым Сергей Аксенов. Фото: Михаил Афанасьев/VK

Сыну Михаила Афанасьева вручил паспорт глава Республики Крым Сергей Аксенов. Фото: Михаил Афанасьев/VK

Мэр Симферополя Михаил Афанасьев разместил на своей странице в соцсети фотографии своего наследника.

Вручение важного документа прошло в преддверии Дня России. Фото: Михаил Афанасьев/VK

Вручение важного документа прошло в преддверии Дня России. Фото: Михаил Афанасьев/VK

- Мой сын, ученик кадетского класса МБОУ «Академическая симферопольская гимназия», получил первый в своей жизни паспорт гражданина Российской Федерации! – такой пост сопровождает снимки, на которых глава Республики Крым Сергей Аксенов вручает подростку в форменной одежде главный документ нашей страны, удостоверяющий личность – паспорт гражданина России.

Торжественная церемония состоялась в преддверии важного государственного праздника - Дня России.

Глава администрации города Симферополя отмечает, что получение паспорта – это очень важный шаг во взрослую жизнь.

- Береги этот документ и будь достойным гражданином нашей страны! Горжусь тобой, сын! – так эмоционально напутствует своего ребенка высокопоставленный чиновник.

Пост с информацией о семье мэра Симферополя за довольно короткий промежуток времени набрал почти четыре сотни лайков.

Пользователи соцсети также не поленились оставить комментарии: «Этому парню всего 14 лет?»; «Папина гордость! Как быстро взрослеют дети!»; «Поздравляю! Самый крепкий и уверенный парень был на вручении».

Кстати, глава Крыма так же не делает тайны из личной жизни. Он рассказал широким общественным массам об успехах своего сына Олег: молодой человек наравне с другими россиянами был мобилизован в ходе специальной военной операции.

Чуть позже Сергей Аксенов сообщил, что сын проходит военную службу в подразделении морской пехоты, базирующемся в Херсонской области.

Мэр Ялты Янина Павленко о семейных делах молчок, но за то она обнародовала свою фотографию в ярко-розовом купальнике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Закон един для всех»: сын главы Крыма отправился служить по мобилизации

Олег Аксенов уже отслужил в армии и был призван на военную службу (подробнее)

«Настроение боевое»: глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации

Сергей Аксенов рассказал, что его сын проходит службу в подразделении морской пехоты, базирующемся в Херсонской области (подробнее)

Мэр Ялты показала фото в купальнике

Янина Павленко сообщила, что открыла купальный сезон (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ