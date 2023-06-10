Мэр Симферополя показал фото своего сына: подростку вручил паспорт глава Крыма

Сыну Михаила Афанасьева вручил паспорт глава Республики Крым Сергей Аксенов. Фото: Михаил Афанасьев/VK

Мэр Симферополя Михаил Афанасьев разместил на своей странице в соцсети фотографии своего наследника.

Вручение важного документа прошло в преддверии Дня России. Фото: Михаил Афанасьев/VK

- Мой сын, ученик кадетского класса МБОУ «Академическая симферопольская гимназия», получил первый в своей жизни паспорт гражданина Российской Федерации! – такой пост сопровождает снимки, на которых глава Республики Крым Сергей Аксенов вручает подростку в форменной одежде главный документ нашей страны, удостоверяющий личность – паспорт гражданина России.

Торжественная церемония состоялась в преддверии важного государственного праздника - Дня России.

Глава администрации города Симферополя отмечает, что получение паспорта – это очень важный шаг во взрослую жизнь.

- Береги этот документ и будь достойным гражданином нашей страны! Горжусь тобой, сын! – так эмоционально напутствует своего ребенка высокопоставленный чиновник.

Пост с информацией о семье мэра Симферополя за довольно короткий промежуток времени набрал почти четыре сотни лайков.

Пользователи соцсети также не поленились оставить комментарии: «Этому парню всего 14 лет?»; «Папина гордость! Как быстро взрослеют дети!»; «Поздравляю! Самый крепкий и уверенный парень был на вручении».

Кстати, глава Крыма так же не делает тайны из личной жизни. Он рассказал широким общественным массам об успехах своего сына Олег: молодой человек наравне с другими россиянами был мобилизован в ходе специальной военной операции.

Чуть позже Сергей Аксенов сообщил, что сын проходит военную службу в подразделении морской пехоты, базирующемся в Херсонской области.

Мэр Ялты Янина Павленко о семейных делах молчок, но за то она обнародовала свою фотографию в ярко-розовом купальнике.

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