Крымский силач установил рекорд России, поднявшись на гору Митридат со 100-килограммовой штангой на плечах

Джамшид Исматиллаев поднялся на гору Митридат за 13 минут 20 секунд Фото: Юлия МАРКИНА

Известный крымский силач, неоднократный рекордсмен России и мира Джамшид Исматиллаев установил новый рекорд. В рамках XXV Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», который проходит в эти дни в Керчи, спортсмен из Судака поднялся на гору Митридат со 100-килограммовой штангой на плечах. 425 ступеней Большой Митридатской лестницы атлет преодолел за 13 минут 20 секунд. Рекорд России зафиксировали президент федерации армспорта и армлифтинга Крыма, представитель «Сильнейшей нации мира» Андрей Шарков и министр спорта республики Ольга Торубарова.

- Вы сами видели, как это было тяжело. Но несмотря ни на погоду, ни на высоту, ни на сложности, он это сделал! Восхождение на Большую Митридатскую лестницу, 425 ступеней, высота 90 метров над уровнем моря со штангой на плечах! Он справился за время - 13 минут и 20 секунд. Рекорд установлен! Джамшид Исматиллаев получат сертификат рекорда России от «Сильнейшей нации мира», - отметил Шарков.

Рекорд России зафиксировал представитель Всемирной богатырской лиги "Сильнейшая нация мира" Фото: Юлия МАРКИНА

КП-Крым Джамшид Исматиллаев рассказал, что готов был покорять гору Митридат несмотря ни на что. Не стала бы помехой ни буря, ни дождь, который обещали синоптики и который, кстати (правда, небольшой) пошел уже после установления рекорда. В то же время от погодных условий, по словам спортсмена, во многом зависит успех подобных мероприятий.

Спортсмен из Судака преодолел 425 ступенек со 100 - килограммовой штангой на плечах Фото: Юлия МАРКИНА

- Все зависит не только от подготовки спортсмена, но и от таких факторов, как погода, самочувствие и даже от того, как дует ветер. Сегодня погода в принципе благоприятна, хотя передавали дождь. Это основные факторы, от которых зависит 60% удачного подхода. Все остальное – это подготовка, тренировочные циклы, все, что я делал до подготовки на рекорд. В принципе я ничего такого сложного и сверхъестественного не делал. Все было просто, понятно и доступно, - признался богатырь.

Кубок рекордсмену вручила министр спорта РК Ольга Торубарова Фото: Юлия МАРКИНА

Во время одной из тренировок с Джамшидом поднимался дублер, однако он смог преодолеть только два пролета Большой Митридатской лестницы из четырех. Ранее спортсмен признался, что самым сложным в подготовке к подъему были расположенные под углом ступеньки.

Сертификат, подтверждающий рекорд спортсмена Фото: Юлия МАРКИНА

До Джамшида со 100- килограммовой штангой на Митридат не поднимался никто. Сам атлет уже имеет опыт подобного восхождения. В 2019 году он поднялся на Ай-Петри с грузом 50 килограммов. На рекорд атлету понадобилось 6 часов 15 минут.

Впереди у силача подготовка к чемпионатам и соревнованиям по пауэрлифтингу

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