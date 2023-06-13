У берегов Керчи во время родов погибла самка дельфина

Самку дельфина обнаружили на берегу в районе поселка Заветное. Фото: скриншот из видео Черный список Керчь/Вконтакте

Трагедия в дельфиньей семье попала на видео у побережья Керчи. В районе поселка Заветное на берег выбросило беременную самку дельфина. Очевидцами стали местные жители.

Животное погибло во время родов, малыш-дельфиненок так и не смог появиться на свет. Наружу показался только хвостовой плавник.

Известно, что дельфины рожают своих детенышей на поверхности воды, а во время родов самку оберегают другие дельфины. Малыш появляется на свет хвостом вперед. После рождения мама сразу же поднимает его на воздух для первого вдоха и находится рядом первые три года жизни.

Дельфиненок не смог появиться на свет. Фото: скриншот из видео Черный список Керчь/Вконтакте

По данным Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море», в этом сезоне общее количество выбросов этих морских млекопитающих было рекордно малым - 116 особей за полгода. При том, что только в мае прошлого года их было 266.

Специалисты связывают это с общем снижением численности китообразных в результате предполагаемой эпизоотии (распространения инфекционной болезни среди дельфинов) в прошлом году.

Афалины, белобочки и азовки гибнут как от болезней, так и в рыбацких сетях. С каждым годом их становится все меньше.

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