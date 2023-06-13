Крым в розовых тонах: сколько нужно собрать розы, чтобы стать Клеопатрой

Еще 30 лет назад плантации розы в Крыму занимали 1,5 тысячи га Фото: Михаил ПАТЛИС

Этот цветок входит в состав множества косметических средств, омолаживающих кремов, лосьонов, травяных сборов для чая и особенно полезного варенья. За него платили золотом, включали в состав самых дорогих духов, и по легенде, Клеопатра пропитала розовой эссенцией паруса своего корабля, чтобы навсегда закрепить свое появление в памяти ничего не подозревающего Марка Антония со сладким притягивающим ароматом.

ЗАБЫТЫЙ ЗАПАХ КРЫМА

В Крыму розовые плантации еще каких-то полвека назад насчитывали тысячи гектаров, о чем могут подсказать названия населенных пунктов – Крымская роза, Розовое, Долина роз. В советское время парфюмеры специально разрабатывали ароматические композиции с розой, чтобы, открывая флакон, вновь хотелось отправиться в отпуск в Крым. Роза имела преимущество даже у винограда, если где-то климатические условия позволяли высаживать обе культуры. Секрет был прост – за розовое масло платили валютой, и кроме Крыма, в Советском союзе эту культуру в промышленном масштабе нигде не выращивали. И сейчас крымские розовые сады самые масштабные в России – около 50 га. Конечно, с тысячами это ни в какое сравнение не идет, но ведь спрос рождает предложение, никак не наоборот.

Розовые плантации - место для фотосессий Фото: Анна КИРИЕНКО

Сейчас самые большие плантации розы в агрофирме «Тургеневская» Бахчисарайского района. Здесь на площади 280 га растет лаванда и еще 30 га занимает эфиромасличная роза – на сегодняшний день это самые большие плантации этих культур в России.

- Когда мы начали этим всем заниматься в 2017 году, еще никаких санкций на такую продукцию не было. Поэтому с заработками сложно, но посадки закладываем, на все ограничения обязательно появляются способы их обойти, - говорит директор агрофирмы Алексей Мишин. – Надеюсь, что с этим вопрос будет решен. И, опять же, второй вопрос, который очень важен для местного потребления, это ошибочное решение Минпромторга РФ снять пошлину с импорта такой продукции. Я думаю, что это все равно важное направление, оно требуется не только в парфюмерии, косметике, но и фармацевтике. Та же розовая вода использовалась в советской гинекологии.

Водопад роз, стекающий по кипарисам, еще встречается в Ялте Фото: Анна КИРИЕНКО

ПЛАНТАЦИИ ЕСТЬ, СТАТУСА НЕТ

Пока же на плантациях собирают цветочный урожай. Бутоны срывают вручную, собирают в мешки, и дальше отправляют в цех, где из цветков сделают розовую воду. Она будет основной для дальнейшей переработки, но это уже происходит на материке – сырье с бахчисарайских плантаций в Крыму не перерабатывают, а продают на материк. Средняя стоимость литра розовой воды составляет 1 тысячу рублей, а 1 кг розового масла – 800-900 тысяч рублей. Но его производит только Алуштинский эфиромасличный завод, у которого есть и свои плантации, и свое производство: на 1 кг масла нужно собрать 3-3,5 тонны лепестков, а всего в Крыму собирают около 60 тонн.

- В основном производители у нас в Бахчисарайском, Белогорском районах и Алуште, - рассказывает начальник управления растениеводства Минсельхоза РК Офеля Димакова. - В Белогорском в прошлом году заложили новые плантации и в этом году маточник на 5 га эфиромасличной розы для посадочного материала, чтобы дальше продавать саженцы. На сегодняшний день федеральной поддержки для розы нет, только региональная. Культуру хоть и включили в многолетние сельскохозяйственные, но еще нужно вносить изменения в регламенты и приказы, чтобы на посадку розы была такая же компенсация, как на другие многолетники. Пока из республиканского бюджета выделяем по 447 тысяч на 1 га новых посадок.

Знаменитая розовая аллея в Массандровском парке была местом свиданий ялтинцев Фото: Анна КИРИЕНКО

КОГДА КОФЕ ДОРОЖЕ

Господдержка и компенсации влияют на то, сколько платят сборщикам розы. Труд ручной, сбор начинается в 4 утра, пока еще нет жары, и эфирные масла не выжгло солнцем. За 1 кг собранных бутонов платят по 50 рублей. Максимум за пятичасовую смену можно собрать 10-12 кг. Так что, за 4 часа можно заработать на две-три чашки кофе.

- Мы с мужем вдвоем если на 1 тысячу насобираем, и то будет хорошо, - делится сборщица Ирина. – Мы сами из Мариуполя, еле оттуда ноги унесли. Куда доехали, там и поселились. Здесь, в селе Куйбышево работы нет, тяжело. Поэтому подпрягаемся под любую работу, виноград собирать, персик, или розу. В Мариуполе у меня был свой бизнес, образование высшее, экономическое, но тут в банках я не нужна. Пока собираем розу.

Мешок розы — это 500 рублей зарплаты Фото: Анна КИРИЕНКО

ВОЗВРАЩЕНИЕ РОЗЫ

С недавних пор розовые плантации стали привлекать туристов. Как лучшие декорации для фото «жизни в розовом свете» подходят не только промышленные посадки - Никитский ботанический сад определил под новый розарий 1,1 га, где цветы высажены по цветовой гамме, а в центре находится клумба, выполненная в форме распустившейся розы, с круглым бассейном и фонтаном. Масштабную высадку роз провел на территории парка Ливадийский дворец, памятуя о том, что последняя российская императрица Александра Федоровна обожала розы. И в ее времена в самой Ялте тот самый «бархатный сезон» приходился на май-июнь, когда в городе цвели водопады роз, а розовая аллея Массандровского парка стала местом первых свиданий ялтинцев.

В Ливадийском дворце высаживают розы Фото: Анна КИРИЕНКО

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