В Крыму построят туристический кластер за 110 миллиардов рублей

Фото: «АйСи Инвест»

В Ленинском районе Крыма появится масштабный объект туристической инфраструктуры, он займет территорию в 100 гектаров. Соглашение о реализации этого инвестпроекта заключили во время Санкт-Петербургского международного экономического форума власти Республики Крым, Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, и компания «АйСи Инвест».

Под документом поставили подписи Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов, председатель правления РНКБ Михаил Якунин и председатель совета директоров компании «АйСи Инвест» Павел Кузнецов.

Реализация проекта предполагает строительство спортивного и санаторно-курортного комплексов, отелей разных категорий. Также на этой территории появится аквапарк, стоянка для водного транспорта, аутлет, концертный зал и другие объекты. А еще в рамках проекта построят общеобразовательную школу, детские сады и поликлинику. Инвестор планирует вложить 110 миллиардов рублей. При полной реализации проекта ежегодные налоговые отчисления составят 3 миллиарда рублей. Для обслуживания туристического объекта предполагается создание более 7,6 тысяч новых рабочих мест.

- Кластер станет мощным драйвером развития экономики Ленинского района и Республики Крым в целом, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин – Участие в реализации инвестиционных проектов в регионах присутствия банка является одним из важнейших направлений нашей деятельности.

Также во время Санкт-Петербургского международного экономического форума компания «АйСи Инвест» и банк РНКБ подписали совместное соглашение о реализации инвестпроекта на сумму 4 миллиарда рублей. Так, будет создан деловой квартал класса А+ «Sota» в Симферополе. Это инновационное пространство с элементами арт-дизайна. Центр деловой активности полуострова возведут на площади 20 тысяч квадратных метров. А в офисах будет внедрена система управления «смарт-офис» с доступом через QR-коды. Согласно проекту, на территории делового центра также построят современный конгресс-холл, подземный паркинг, зеленые зоны и пешеходные аллеи, ресторан, фитнес-центр. Первую очередь проекта планируют запустить уже в конце 2023 года.

СПРАВКА «КП»

АО «АйСи Инвест» - управляющая компания инвестиционного мультихолдинга IC Group. Она была создана предпринимателем Павлом Кузнецовым для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. В портфеле холдинга - проекты в сфере связи, логистики, строительства, IТ, туризма. Фото: «АйСи Инвест»

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