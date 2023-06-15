Как в Краснодаре и Крыму недобросовестные автоюристы наживаются на пострадавших в ДТП

Однако значительная сумма выплаченной компенсации оседает в карманах недобросовестных автоюристов. Кроме того, некоторые потерпевшие впоследствии даже получают иски от страховых компаний за незаконное получение денежных средств. Как это происходит?

Многие люди, попадая в ДТП, впадают в панику. В такие моменты мало кто вспоминает верный порядок действий, этим пользуются недобросовестные автоюристы. Пострадавший легко может поддаться на уловку «спасителя», который обещает решить все вопросы за него здесь и сейчас. С большим облегчением участник аварии получает денежные средства от такого автоюриста и передает ему право получить страховую выплату через заключение полной доверенности и договора цессии. Далеко не всегда это решение имеет лучшие последствия.

Так, на юге России немало автолюбителей пострадало от действий недобросовестных автоюристов. «О произошедших страховых случаях такие автоюристы узнавали от разных источников и приезжали уже подготовленные к конкретному случаю. После подписания всех документов на право представлять интересы во всех инстанциях, банках и требовать страховые выплаты, автоюристы получали денежные средства и исчезали. Страховщики проверили нескольких подобных случаев и выяснили, что оценочные суммы ущерба сильно преувеличены. Были назначены дополнительные экспертизы, доказан ряд нарушений, в том числе подделка документов. Так как все действия автоюристов происходят с документального разрешения потерпевших в ДТП, судиться страховые были вынуждены с потерпевшими в ДТП автомобилистами, так как документально деньги на банковскую карточку получает именно потерпевший в ДТП, а не автоюрист, в том числе деньги, полученные в судебном порядке по штрафам и пеням, которые облагаются 13% налогом НДФЛ, обязанность заплатить налог ложиться на многострадального автомобилиста, который попал в ДТП. Сам автоюрист в этой схеме остается не при делах», — рассказал директор филиала СПАО «Ингосстрах» Эдуард Гайдаенко.

«К сожалению, владельцы транспортных средств продолжают попадаться на хитрые уловки недобросовестных автоюристов. Их услуги, на первый взгляд, выглядят довольно безобидно. Однако по факту оказывается, что «добродетель» не только дает значительно меньше денежных средств, чем могла бы предложить страховая компания, но и становится причиной последующих исков от страховщиков и решений судов вернуть незаконно полученные деньги. Либо же налоговые органы предъявляют неуплату налогов, если недобросовестный автоюрист скрыл от клиента деньги, полученные через суд от страховщика в виде штрафов и пени. Поэтому настоятельно рекомендуем автомобилистам не соглашаться на предложения незнакомых «экспертов» решить все проблемы «у капота». Надежнее и безопаснее — обратиться в свою страховую», — отметил начальник отделения безопасности ККРЦ РЕСО-Гарантия Руслан Ахиджак.

Эксперты также отметили, что далее, если страховая компания, на взгляд потерпевшего в ДТП, произвела расчет, недостаточный для ремонта, необходимо обратиться в специально созданный государством институт – к финансовому уполномоченному, на его сайте можно нажать кнопку «подать обращение» и прикрепить документы. Финансовый уполномоченный в короткое время рассмотрит обращение и примет справедливое решение. Важно отметить, что, если страховая компания произвела расчет убытка не по правилам Российского Союза Автостраховщиков, финансовый уполномоченный выставляет страховой компании большой штраф, поэтому страховые компании стараются договариваться, а не судиться.

Информационный проект «Страхование: Общественная экспертиза»

expertinsmail@icomm.pro