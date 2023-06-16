«Его мать подорвалась на мине»: в крымский зоопарк не успели вывезти из Херсонской области умирающего олененка

Мама малыша подорвалась на мине Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков продолжает оказывать всевозможную помощь животным из новых регионов. В Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области он совершил уже шесть поездок, во время которых вывез из-под обстрелов более 150 животных и птиц.

Причем совсем не обязательно, чтобы поездка была обусловлена необходимостью спасать сразу нескольких зверей. Собраться в путь Олег Зубков готов и ради одной маленькой жизни. Так случилось и в этот раз. В своем telegram-канале владелец парка «Тайган» рассказал о звонке военных из Херсонской области. Во время прорыва дамбы Каховской ГЭС они заметили в плавнях Днепра олениху и олененка, которых несло течением. На их глазах олениху разорвало плавающей миной, а ее детеныша удалось перехватить на берегу.

- Я рассказал, как его кормить. Для военных была проблема, где добыть молоко. Но нашли все-таки коровье молоко в соседнем селе. Делали все возможное, чтобы сохранить жизнь олененку. Я в это время занимался рабочими вопросами и уже согласована была моя поездка с главой республики. Но, к сожалению, под утро позвонили военные, и сказали, что умирает олененок. Отказывается от еды, - рассказал Олег Зубков.

По его словам, это обычная ситуация для попадающих в стресс копытных, в том числе оленей, и ланей.

- Они вроде бы еще бегут, вроде бы еще живут. Но на самом деле в организме уже начинаются необратимые процессы, которые стопорят и питание, и работу жизненно важных органов. И животное погибает, - отметил Зубков.

В "Тайгане" готовы выехать на помощь в любой момент. Фото: Олег Зубков/Вк

Поездку на Херсонщину команде «Тайгана» пришлось отменить. Однако, выехать туда Олег Зубков готов в любую минуту. Свою работу в нынешних условиях он называет не иначе как «скорой зоологической помощью».

- Везде, где животные нуждаются в помощи, независимо от того, сельскохозяйственные это животные, или домашние, или животные из зоопарка, мы готовы эту помощь оказать. Присыпить, привезти ветеринара, материальную помощь, корма или объявить сбор среди подписчиков. Мы будем продолжать это делать, пока будет такая необходимость. Мы не можем повторить той трагедии, которая произошла в Новой Каховке, где погибли невывезенные из зоопарка животные, - отметил Олег Зубков.

Ранее владелец «Тайгана» подтвердил информацию о гибели животных в зоопарке Новой Каховки в время прорыва дамбы Каховской ГЭС. Олег Зубков также опроверг слова мэра этого города, который заявил, что питомцы из зооучреждения не пострадали, так как были ввезены в крымский «Тайган». Зубков отметил, что выжить удалось только водоплавающим птицам.

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