В штатном режиме: как работает Керченская паромная переправа 18 июня

С октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 174 225 пассажиров Фото: Юлия МАРКИНА

Несмотря на кратковременные дожди и штормовое предупреждение в некоторых районах полуострова, Керченская паромная переправа продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Так, по прогнозу Росгидромета,18 июня в восточной части Крыма ожидается северный и северо-восточный ветер с порывами от 6 до 14 метров в секунду. Никаких существенных осадков не ожидается.

- Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +25…27 градусов, температура воды в море +22, - отметили в пресс-службе.Также, как сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье и понедельник днем в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

Заметим, за все время работы Керченской паромной переправы с октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 174 225 пассажиров, 140 567 единиц автотранспорта и 17 635 железнодорожных вагонов. Паромы выполнили 4 265 рейсов.