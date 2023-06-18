Пятно ядовито-зеленого цвета у берегов Балаклавы напугало севастопольцев

Севастопольцы списали загрязнение акватории еа диверсию Фото: Мария БЕРК

В бухте Балаклавы появилось неизвестное пятно зеленого цвета. Видео с ядовитым цветом воды сразу распространилось по соцсетям и испугало местных жителей.

- Выглядит так, будто купаться в море нам этим летом вообще лучше не стоит, - пишут в комментариях встревоженные севастопольцы.

- Цвет такой неоновый… Очень странные дела, - подхватывают другие.

Когда фотографии с зеленым пятном заполонили Сеть, на место сразу же выехали сотрудники Севприроднадзора, природоохранной прокуратуры и Следственного комитета. Позже заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов рассказал об основной версии загрязнения. По его словам, характер пятна говорит об использовании специального индикатора из вещества природного происхождения. Поэтому переживать об отравлении и диверсиях местным жителям даже не стоит.

- Проверка, конечно, проводится, но никакой паники не должно быть. Все идет по плану мероприятий, - успокоил он.