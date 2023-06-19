Под яблоней в тени: в «Тайгане» львица родила малышей на глазах у посетителей

Пополнение в львином прайде "Тайгана" происходит регулярно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередное пополнение в крымском парке «Тайган». На глазах у посетителей в тени под яблоней львица родила трех малышей. Радостное событие произошло в минувшие выходные

- Самка родила средь бела дня и сейчас заботится о своих малышах в тени. Они будут в отдельном вольере. А самец уже гуляет с другой, - рассказал Олег Зубков на видео, опубликованном в ютуб-канале парка.

Причем за несколько часов до этого еще несколько детенышей появились на свет у другой представительницы семейства кошачьих, рассказали КП-Крым в пресс-службе парка. Таким образом, в прайде отмечается настоящий беби-бум.

Та самая яблоня посреди вольера, где появились на свет малыши. Фото: скриншот из видео/пресс-служба "Тайгана"

Львов и львят в парке - несколько десятков, отметил Зубков. Пополнения здесь случаются регулярно - малыши рождаются как в вольерах, так и в саванне.

- Тем не менее мы всегда рады появлению малышей. Ведь это всегда радость, восторг, продолжение львиного рода. Как мы знаем, львов на планете осталось около 20 тысяч. Это очень мало. Их количество уменьшается. Поэтому и мы носим вклад в размножение африканских львов здесь, в парке «Тайган», - отметил владелец парка.

Напомним, в конце марта тройня родилась у львицы, вывезенной в Крым из Мариуполя. Несмотря на то, что перед отправкой на полуостров животное пришлось усыпить, львята появились на свет здоровыми и чувствовали себя прекрасно.

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