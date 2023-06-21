Из-за повреждения железной дороги под Феодосией отменили две электрички

В результате случившегося никто не пострадал
Фото: Мария АНАНОВА
Из-за повреждения железной дороги в районе Феодосии в среду, 21 июня, отменили две электрички. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
– В связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички, – написал он.
Крючков отметил, что пассажиров со станций Феодосия и Владиславовна отправят автобусами.
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате повреждения железнодорожного полотна никто не пострадал. На месте происшествия работают профильные службы.
– В течение двух часов движение поездов будет восстановлено, – заверил глава республики.
Аксенов призвал крымчан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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