Из-за повреждения железной дороги под Феодосией отменили две электрички

В результате случившегося никто не пострадал Фото: Мария АНАНОВА

Из-за повреждения железной дороги в районе Феодосии в среду, 21 июня, отменили две электрички. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– В связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички, – написал он.

Крючков отметил, что пассажиров со станций Феодосия и Владиславовна отправят автобусами.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате повреждения железнодорожного полотна никто не пострадал. На месте происшествия работают профильные службы.

– В течение двух часов движение поездов будет восстановлено, – заверил глава республики.

Аксенов призвал крымчан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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