Движение поездов на железной дороге под Феодосией восстановлено

Ранее движение приостанавливали из-за повреждения путей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 21 июня, по железной дороге под Феодосией возобновилось движение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– В 10.40 прошел первый поезд. Движение на перегоне восстановлено, – написал он.

Как сообщалось ранее, из-за повреждения железной дороги в районе Феодосии в среду, 21 июня, отменили две электрички. Сообщалось, что пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка отправят автобусами. В результате повреждения железнодорожного полотна никто не пострадал.

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